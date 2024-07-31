«Негайне забезпечення (України – ред.) більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки є критично важливим», - зазначив дипломат.

Він додав, що Україна потребує допомоги.

«Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці невпинні напади, щоб знищити життя та ключову інфраструктуру, зустрічаються зі стійкістю, що викликає захоплення», - написав Боррелль.

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Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Після того, як минулої ночі столиця України стала об’єктом чергової масованої хвилі російських атак, українським військовим необхідно без зволікань надати більше засобів протиповітряної оборони.

Масована атака на Україну у ніч на 31 липня - що відомо

У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Більше по темі ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ Загалом українським захисникам вдалося збити понад 80 дронів та одну ракету.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це вже сьомий дроновий наліт на столицю за липень.

Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків.

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На підступах до столиці ППО вдалося збити понад 40 БпЛА, жоден із яких так і не долетів до цілі.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!" – наголосили в КМВА.