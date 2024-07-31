Після того, як минулої ночі столиця України стала об’єктом чергової масованої хвилі російських атак, українським військовим необхідно без зволікань надати більше засобів протиповітряної оборони.

Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Представник ЄС засудив масовану атаку на Київ - що відомо

«Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці невпинні напади, щоб знищити життя та ключову інфраструктуру, зустрічаються зі стійкістю, що викликає захоплення», - написав Боррелль.

Advertisement

Він додав, що Україна потребує допомоги.

«Негайне забезпечення (України – ред.) більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки є критично важливим», - зазначив дипломат.

Масована атака на Україну у ніч на 31 липня - що відомо

У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ
Більше по темі

ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ

Загалом українським захисникам вдалося збити понад 80 дронів та одну ракету.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це вже сьомий дроновий наліт на столицю за липень.

Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків. 

Advertisement

На підступах до столиці ППО вдалося збити понад 40 БпЛА, жоден із яких так і не долетів до цілі.

"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!" – наголосили в КМВА.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
США заморозили допомогу Грузії на понад $95 млн через позицію влади НАТО
США заморозили допомогу Грузії на понад $95 млн через позицію влади
За матеріалами Укрінформ
2г тому
ЄС відмовився визнавати результати виборів у Венесуелі до підрахунку всіх голосів Європейський Союз
ЄС відмовився визнавати результати виборів у Венесуелі до підрахунку всіх голосів
Київ Пост
9г тому
ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ Київ
ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ
Київ Пост
12г тому
У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів" Європейський Союз
У Грузії з 1 серпня почнуть реєструвати "іноагентів"
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Благодійний фонд розповів про можливості безоплатної юридичної допомоги
Далі » На Черкащині чинний депутат отримав реальний термін за виправдання війни