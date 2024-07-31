Після того, як минулої ночі столиця України стала об’єктом чергової масованої хвилі російських атак, українським військовим необхідно без зволікань надати більше засобів протиповітряної оборони.
Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель.
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Представник ЄС засудив масовану атаку на Київ - що відомо
«Минулої ночі Київ став об’єктом чергової масованої хвилі російських атак. Ці невпинні напади, щоб знищити життя та ключову інфраструктуру, зустрічаються зі стійкістю, що викликає захоплення», - написав Боррелль.
Він додав, що Україна потребує допомоги.
«Негайне забезпечення (України – ред.) більшою кількістю протиповітряної оборони та військової техніки є критично важливим», - зазначив дипломат.
Kyiv was the target of yet another massive wave of Russian attacks last night.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2024
These relentless incursions to destroy life & key infrastructure are met w/ admirable resilience.
But the Ukrainians need help
Providing urgently more air defence & military equipment is critical
Масована атака на Україну у ніч на 31 липня - що відомо
У ніч проти 31 липня Росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини та 89-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії.
ППО збила майже 90 безпілотників під час наймасованішого нальоту на Київ
Водночас у Київській міській військовій адміністрації зазначили, що це вже сьомий дроновий наліт на столицю за липень.
Повітряна тривога тривала майже 8 годин – з 12 ночі по майже 8 ранку. Дрони летіли на Київ хвилями майже з усіх можливих напрямків.
На підступах до столиці ППО вдалося збити понад 40 БпЛА, жоден із яких так і не долетів до цілі.
"За умов такої щільної і масованої повітряної атаки, наші сили та засоби протиповітряної оборони відпрацювали просто на відмінно!" – наголосили в КМВА.