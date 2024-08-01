Болгарський уряд продовжив фінансову підтримку українських біженців ще на 5 місяців, пише The Sofia Globe.

Програма гуманітарної допомоги для українців у Болгарії – подробиці

Її запровадили у 2022 році болгарським урядом на чолі з Кирилом Петковим. Вона передбачає державні виплати для людей, які в'їхали на територію країни з початку повномасштабного вторгнення.

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Термін програми мав закінчитися 31 липня 2024 року, але її продовжили до 31 грудня "на умовах, що діють на цей момент".

Згідно з даними The Sofia Globe, з моменту вторгнення РФ в Україну до Болгарії в’їхали 2 454 748 українців, а уряд зареєстрував 181 868 за схемою тимчасового захисту ЄС.

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Болгарія може надіслати Україні надлишки боєприпасів за однієї умови – що відомо

Міноборони країни виявило те озброєння, яке є надлишковим і непотрібним, але відправить його для ЗСУ лише за умови компенсації союзниками.

Так, Болгарія вже отримала близько 30 мільйонів євро завдяки компенсації попереднього пакету допомоги для України. ці кошти спрямували для забезпечення болгарської армії.

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Для нової партії боєприпасів для України болгарський уряд має ухвалити відповідне рішення, а потім скоординувати дії із союзниками та Україною щодо забезпечення логістики.