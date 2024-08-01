Російська Федерація звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана у межах великого обміну полоненими зі США, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Росія та США провели обмін полоненими - що відомо

Зазначається, що вони були ув’язнені в Росії за звинуваченнями в шпигунстві. Наразі вони прямують до місць призначення за межами РФ.

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Ексморпіха США Пола Вілана заарештували в Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві. У травні 2020 року його засудили до 16 років ув’язнення.

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За інформацією західних та російських ЗМІ, великий обмін ув'язненими відбувся між РФ та Білоруссю з одного боку та США, Німеччиною, Словенією і Британією з іншого боку.

Справа Гершковича - подробиці

У березні 2023 року 32-річного громадянина США Гершковича затримали під час поїздки до Єкатеринбурга, і відтоді він перебував під вартою.

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Незадовго до затримання Гершкович відвідував Нижній Тагіл, де знаходиться Уралвагонзавод. Депутат Заксобрання Свердловської області В'ячеслав Вегнер розповів, що репортер запитував його про ставлення росіян до «ПВК Вагнера» та роботу військових підприємств.

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Зазначимо, що Уралвагонзавод входить до російської корпорації, що займається розробкою та виробництвом військової техніки, дорожньо-будівельних машин, залізничних вагонів.

Президент США Джо Байден називав його переслідування несправедливим та незаконним і наголосив, що журналіст виконував у РФ свій професійний обов'язок, щоб пролити світло на російську агресію в Україні.

Також Конгрес США закликав визволити Гершковича. Законодавці назвали справу проти нього сфабрикованою, а звинувачення - безпідставними.

У виданні Bloomberg писали, що Президент РФ Владімір Путін особисто схвалив арешт Гершковича з ініціативи високопосадовців.

Посольство США в Москві заявило, що російська влада не надала жодних доказів на підтвердження звинувачень, і закликало РФ негайно звільнити Гершковича та припинити використовувати громадян США як важелі для досягнення політичних цілей.

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У Росії 18 липня держобвинувачення запросило 18 років колонії суворого режиму для журналіста у справі про шпигунство.