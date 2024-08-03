Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп заявив, що погодився на дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Вони можуть відбутися 4 вересня. Модеруватиме дебати телеканал Fox News.

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Про це повідомляє The New York Times

Дебати Трампа та Гарріс

Як пише видання, це будуть другі президентські дебати в цьому виборчому циклі і перші між Трампом і новою кандидаткою від демократів.

Згідно з повідомленням Трампа на його сторінці в соціальній мережі Truth Social, дебати відбудуться в місці, яке буде визначено пізніше, в Пенсильванії - одному із ключових штатів, перемога в якому може допомогти вирішити долю виборів.

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За його словами, дебати на Fox News відбудуться в присутності аудиторії.

Попередні дебати між президентом Джо Байденом і Трампом пройшли у порожньому приміщенні. Хоча кампанії погодили формат перших дебатів, Трамп раніше нарікав на відсутність аудиторії, пише видання.

Більше по темі Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти Ним став шестидесятирічний губернатор штата Міннесота Тім Волз.

Трамп також заявив, що він «повністю готовий прийняти» Гарріс як нового кандидата від демократів.

NYT зазначає, що станом на ранок суботи поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати та їхні умови. Представники її кампанії не відповіли виданню на запити про коментарі. У Fox News також не прокоментували цю інформацію.

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Гарріс балотуватиметься в президенти США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заручилася достатньою підтримкою делегатів і фактично забезпечила собі участь у виборах президента.

Це стало відомо за підсумками другого дня електронного голосування демократів, яке триватиме до 5 серпня.

Офіційно затвердити кандидатуру Камали Гарріс планують на партійному з’їзді Демократичної партії, який відбудеться в Чикаго 19-22 серпня.