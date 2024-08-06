До 19 серпня Європейська комісія очікує від Угорщини відповіді на низку запитань щодо можливої загрози безпеці ЄС через рішення Будапешта спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Враховуючи, що Росія становить загрозу безпеці Європейського Союзу, пише Укрінформ з посиланням на брифінгу представниці Єврокомісії Аніти Гіппер.

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Єврокомісія чекає пояснень від Угорщини через послаблення Угорщиною обмежень для росіян і білорусів - що відомо

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон 1 серпня надіслала Угорщині листа із запитом про сферу застосування візової схеми та її відповідності законодавству ЄС.

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«У додатку (до листа – ред.) є дуже докладні запитання, на які ми все ще очікуємо відповіді. Дедлайн був призначений на 19 серпня. Поки що ми не отримали відповіді, але чекаємо на неї», - наголосила Гіппер.

Представниця ЄК нагадала незмінну позицію Альянсу щодо Росії, яка становить загрозу безпеці Європейського Союзу.

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За її словами, «всі інструменти, які використовуються на рівні ЄС та країн-членів, мають гарантувати безпеку Союзу загалом».

«Крім того, Угорщина завжди пов'язана зобов'язаннями перевіряти, чи дотримуються умови в'їзду, передбачені статтею 6 Шенгенського прикордонного кодексу. Це виходить за рамки просто наявності чинної візи або посвідки на проживання, оскільки необхідно проводити всі перевірки», - сказала Гіппер.

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Напередодні євродепутати звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причина - рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

За словами євродепутатів, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, ЄК та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для безпеки громадян ЄС, зокрема нові заходи контролю на кордонах Угорщини.

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Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни

Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви уряд країни додав громадян РФ та Білорусі до програми "національної карти". Ця карта видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" не проводиться, а навесні уряд країни оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан з їхніми родинами.

Комісарка ЄС із питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон вимагала від Угорщини пояснень щодо спрощення візового режиму для громадян РФ і Білорусі.

У своєму листі Йоханссон попросила Угорщину відповісти на кілька запитань щодо спрощеної візової схеми для росіян і білорусів до 19 серпня, "враховуючи потенційну загрозу для Шенгенської зони від цих односторонніх заходів".

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Вона зробить "відповідні висновки", якщо цей крок порушує законодавство Євросоюзу або ставить під загрозу функціонування Шенгенської зони.