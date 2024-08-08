7 серпня Кабінет міністрів Болгарії дав дозвіл на участь ЗС Болгарії в програмі НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки, повідомили в пресслужбі уряду Болгарії.

Болгарія дозволила власній армії брати участь у місії НАТО з навчання ЗСУ

"Ухвалюючи це рішення, наша країна дає чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей і зміцненню своєї союзної солідарності зі спільними зусиллями на підтримку міжнародного миру та безпеки", – йдеться в офіційному повідомленні болгарського уряду.

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Країна прийняла таке рішення з огляду на близькість України до кордонів Болгарії та значущість війни для європейської безпеки

"Внесок Болгарії в операцію NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу", – зауважили в уряді країни.

Місія NSATU – що відомо

Після схвалення НАТО виділення щонайменше 40 млрд євро на військову допомогу Україні на 2025 рік, місія NSATU зобов'язалася координувати передачу спорядження, навчання українських військових та роботу з розвитку сил для підтримки України на її шляху до повної оперативної сумісності з НАТО.

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Україна вважає звинувачення у свій бік безпідставними та такими, що не відповідають дійсності.

Партнери в НАТО пообіцяли Україні посилення ППО на 1 млрд доларів, Україні надішлють один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

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Болгарський уряд продовжив фінансову підтримку українських біженців ще на 5 місяців. Вона передбачає державні виплати для людей, які в'їхали на територію країни з початку повномасштабного вторгнення.

З моменту повномасштабного вторгнення, до Болгарії в’їхали 2 454 748 українців

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