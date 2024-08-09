З початку повномасштабного вторгнення виробництво БпЛА в Україні зросло в 100 разів, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів

Наразі 96% БпЛА, які закуповує держава, – саме українського виробництва.

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Два роки тому в Україні був запущений проєкт "Армія дронів" разом із Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24.

Тоді було лише 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. Наразі їх понад 100, а виробництво зросло в 100 разів.

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Для збільшення обсягів виробництва ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, зокрема про спрощення допуску дронів до експлуатації, скасування ПДВ та ввізного мита на елементи для БпЛА, збільшення маржинальності з 1% до 25% (у країнах НАТО цей показник – 17%), організація прозорих і підзвітних закупівель і створення першої у світі ударної роти дронів.

Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі — закуповувати дрони за найвигіднішими умовами", – наголосили в міністерстві.