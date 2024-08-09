З початку повномасштабного вторгнення виробництво БпЛА в Україні зросло в 100 разів, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів
Наразі 96% БпЛА, які закуповує держава, – саме українського виробництва.
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Два роки тому в Україні був запущений проєкт "Армія дронів" разом із Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24.
Тоді було лише 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. Наразі їх понад 100, а виробництво зросло в 100 разів.
Для збільшення обсягів виробництва ухвалили понад 20 законів і нормативно-правових актів, зокрема про спрощення допуску дронів до експлуатації, скасування ПДВ та ввізного мита на елементи для БпЛА, збільшення маржинальності з 1% до 25% (у країнах НАТО цей показник – 17%), організація прозорих і підзвітних закупівель і створення першої у світі ударної роти дронів.
Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі — закуповувати дрони за найвигіднішими умовами", – наголосили в міністерстві.
Дрони для України – що відомо
Завдяки новому виробництву у Словаччині Україна отримуватиме від вітчизняної компанії Skyeton ще 25 розвідувальних систем ACS-3/Raybird-3 на рік.
Skyeton виробляє розвідувальні системи ACS-3/Raybird-3, які перебувають на озброєнні ЗСУ з 2018 року.
17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів".
Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.
Під час саміту НАТО Латвія та Німеччина домовились про спільну закупівлю безпілотників для підтримки та забезпечення потреб України.
На саміті НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування для підтримки України та зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.