Після обстрілу дитину транспортували до однієї з лікарень Києва.

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За словами міністра, маленький хлопчик на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".

Помер хлопчик, який перебував у відділенні реанімації “Охматдиту” під час російської ракетної атаки 8 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що варто знати

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

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Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Під час російського удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, восьмеро з них зазнали поранень, двоє дорослих загинули. 94 пацієнтів транспортували в інші лікарні.

Більше по темі МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

Очільники обласних військових адміністрацій Одещини та Рівненщини повідомили, що готові прийняти у міські та обласні лікарні дітей, які проходили лікування у столичному "Охматдиті".

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Володимир Зеленський доручив знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям.

Також Президент висловив сподівання, що після російської атаки на дитячу лікарню світові лідери будуть більш рішучими у наданні допомоги Україні.

У вечірньому зверненні 9 липня Володимир Зеленський повідомив, що на відновлювальні роботи в дитячій лікарні «Охматдит» буде виділено додатково 300 мільйонів гривень.

Раніше Кабінет міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи у лікарні.

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Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.

Також Міністерство енергетики України закликало Міжнародне агентство з атомної енергії скликати екстрене засідання через наслідки ракетного удару Росії по дитячій лікарні.

Тому що наслідки атаки підривають основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності.

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що для удару по "Охматдиту" в Києві Москва застосувала стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії були знайдені відповідні докази.

Аналітики Bellingcat також дійшли висновку, що удар по лікарні у Києві було завдано російською ракетою Х-101.