Під час наради з президентом РФ Володимиром Путіним тимчасовий виконавець обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що Збройні сили України наразі контролюють 28 населених пунктів регіону.

Майже 200 тисяч осіб у регіоні підлягають евакуації, повідомляє «Настоящее время».

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Путіну доповіли, що ЗСУ на 12 км проникли у Курську область - що відомо

«Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 кілометрів, ширина фронтом - 40 кілометрів», - сказав Смирнов.

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Путін його перебив, заявивши, що про ширину та глибину проникнення українських військових доповідатимуть російські військові відомства, та запропонував т.в.о. губернатора зупинитися на соціально-економічній ситуації у регіоні.

Смирнов повідомив, що доля двох тисяч мешканців у цих 28 населених пунктах наразі невідома. Ще 180 тисяч людей у регіоні підлягають евакуації, вже виїхали та евакуювалися 121 тисяча.

«Крім того, за цей час у рази зросли атаки БПЛА та ракет. 194 ракети та БПЛА було направлено, 147 збито», - зазначив т.в.о. губернатора.

Путін - Київ намагається покращити свої позиції на майбутніх переговорах

Під час засідання Радбезу Путін заявив, що вимагає від міністерства оборони РФ "видавити, вибити противника" з території Росії та "забезпечити надійне прикриття держкордону".

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Він вважає, що головна мета ЗСУ у прикордонних районах – зупинити наступ російської армії, темпи якого нібито посилилися у півтора раза.

Президент РФ заявив, що йому тепер "зрозуміло, чому Україна відмовлялася від мирного плану врегулювання".

На його думку, Україна за допомогою Заходу прагне покращення своїх переговорних позицій у майбутньому.