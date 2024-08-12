Під час наради з президентом РФ Володимиром Путіним тимчасовий виконавець обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що Збройні сили України наразі контролюють 28 населених пунктів регіону.
Майже 200 тисяч осіб у регіоні підлягають евакуації, повідомляє «Настоящее время».
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Путіну доповіли, що ЗСУ на 12 км проникли у Курську область - що відомо
«Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 кілометрів, ширина фронтом - 40 кілометрів», - сказав Смирнов.
Путін його перебив, заявивши, що про ширину та глибину проникнення українських військових доповідатимуть російські військові відомства, та запропонував т.в.о. губернатора зупинитися на соціально-економічній ситуації у регіоні.
Смирнов повідомив, що доля двох тисяч мешканців у цих 28 населених пунктах наразі невідома. Ще 180 тисяч людей у регіоні підлягають евакуації, вже виїхали та евакуювалися 121 тисяча.
«Крім того, за цей час у рази зросли атаки БПЛА та ракет. 194 ракети та БПЛА було направлено, 147 збито», - зазначив т.в.о. губернатора.
Путін - Київ намагається покращити свої позиції на майбутніх переговорах
Під час засідання Радбезу Путін заявив, що вимагає від міністерства оборони РФ "видавити, вибити противника" з території Росії та "забезпечити надійне прикриття держкордону".
Він вважає, що головна мета ЗСУ у прикордонних районах – зупинити наступ російської армії, темпи якого нібито посилилися у півтора раза.
Президент РФ заявив, що йому тепер "зрозуміло, чому Україна відмовлялася від мирного плану врегулювання".
На його думку, Україна за допомогою Заходу прагне покращення своїх переговорних позицій у майбутньому.
Бої в Курській області – що треба знати
Наступ на Курську область триває з вівторка 6 серпня.
Кремль вирішив оголосити у Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, щоб применшити масштаби вторгнення в Курську область, а також запобігти паніці або негативній реакції всередині країни.
У міноборони РФ під вечір 6 серпня повідомили, що у Курській області тривають бойові дії, армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує Збройні сили України.
AFP із посиланням на публікації у соцмережах повідомляла, що український наступ був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.
Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару (найімовірніше, з установок HIMARS) по російських військах у ніч проти 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.
Підрахунки російського медіа «Агентства» свідчать, що українські війська просунулись в Курській області Росії на 70 кв км за один день. Наразі площа зони бойових дій становить вже 720 кв км.