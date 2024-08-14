Іран не погодився відмовитися від атаки на Ізраїль як відповіді на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, повідомили в Associated Press.

Іран відкинув заклик до утримання від ескалації на Близькому Сході

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що країна налаштована на захист власних прав і не потребує дозволу на відплату за вбивство Ганії.

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"Такі вимоги позбавлені політичної логіки, повністю суперечать принципам і нормам міжнародного права і є надмірними", − наголосив речник МЗС Ірану Нассер Канаані.

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Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль

Раніше в Politico писали про те, що адміністрація чинного президента США Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль,

За даними видання, Іран дедалі більше поділяв позицію посадовців США, хоча спершу її заперечував.

7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. За його словами, ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.

Іран раніше попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем.

Лідер "Хезболли" 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю після обстрілу Бейрута.