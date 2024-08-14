Росія почала перекидати війська з власного балтійського ексклава Калінінграда в Курську область, повідомив Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.
Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область
Кащюнас заявив, що наразі ніхто не каже про обмеження України в наступі на Курську область.
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"Я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм [росіянам − ред.] треба відводити війська з Калінінграда", − наголосив міністр.
"Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", − наголосив Кащюнас.
Він додав, що наступним хорошим знаком від партнерів був би дозвіл на удари далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ. Наразі Литва просуває цю ідею серед країн Заходу.
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