У ніч проти 14 серпня протиповітряна оборона ліквідувала 17 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Нічний наліт дронів 14 серпня – подробиці Росія запустила 23 ударні безпілотники "Shahed-131/136" із районів Чауда – Крим, Єйськ і Курськ – РФ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ. Унаслідок протиповітряного бою 17 БпЛА були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Advertisement Для знищення повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.

Однак голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ніжинському районі. Більше по темі Росіяни обстріляли Харків: пошкоджена будівля поліклініки, є загиблий Росія завдала удару ракетою "Іскандер-М" по Шевченківському району. 12 осіб дістали поранень, серед них восьмимісячна дитина. "Без жертв. Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків", – додав Чаус.

Водночас у Житомирській ОВА зауважили, що через нічну атаку під удар потрапив один із інфраструктурних об'єктів. "Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає", – уточнили в місцевій ОВА. Advertisement