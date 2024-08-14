У ніч проти 14 серпня протиповітряна оборона ліквідувала 17 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Нічний наліт дронів 14 серпня – подробиці
Росія запустила 23 ударні безпілотники "Shahed-131/136" із районів Чауда – Крим, Єйськ і Курськ – РФ.
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2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ.
Унаслідок протиповітряного бою 17 БпЛА були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Для знищення повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.
Однак голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ніжинському районі.
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"Без жертв. Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків", – додав Чаус.
Водночас у Житомирській ОВА зауважили, що через нічну атаку під удар потрапив один із інфраструктурних об'єктів.
"Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає", – уточнили в місцевій ОВА.
ППО ліквідувала більшість "Шахедів" під час нальоту на Україну 13 серпня
У ніч проти 13 серпня ППО знищила 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".
Росія застосувала 38 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ.
30 БпЛА збили в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.