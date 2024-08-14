У ніч проти 14 серпня протиповітряна оборона ліквідувала 17 ворожих ударних дронів типу "Shahed-131/136", повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічний наліт дронів 14 серпня – подробиці

Росія запустила 23 ударні безпілотники "Shahed-131/136" із районів Чауда – Крим, Єйськ і Курськ – РФ.

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2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 запустили з повітряного простору Бєлгородської області РФ. 

Унаслідок протиповітряного бою 17 БпЛА були збиті в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Для знищення повітряних цілей залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ.

Однак голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про влучання в інфраструктурний обʼєкт у Ніжинському районі.

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Росія завдала удару ракетою "Іскандер-М" по Шевченківському району. 12 осіб дістали поранень, серед них восьмимісячна дитина.

"Без жертв. Дякую всім службам за оперативне усунення наслідків", – додав Чаус.

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Водночас у Житомирській ОВА зауважили, що через нічну атаку під удар потрапив один із інфраструктурних об'єктів.

"Уламками пошкоджено приватні будівлі. Жертв та постраждалих немає", – уточнили в місцевій ОВА.

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ППО ліквідувала більшість "Шахедів" під час нальоту на Україну 13 серпня

У ніч проти 13 серпня ППО знищила 30 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed-131/136".

Росія застосувала 38 ударних дронів "Shahed-131/136", запустивши їх із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ у РФ.

30 БпЛА  збили в Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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