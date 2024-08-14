Учора, 13 серпня, Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів щодо угоди про 100-річне партнерство, повідомили на сайті Офісу президента.

100-річне партнерство між Британією та Україною − що відомо

Нова угода буде створена на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між країнами-підписантами.

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3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомив, що розпочав переговори щодо 100-річного партнерства з Україною, а на початку цього року тодішній прем'єр Ріші Сунак наголосив, що його країна побудує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

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Велика Британія спрямувала до держбюджету України понад $2,5 млрд

Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України.

З 24 лютого 2022 року Україна отримала від Сполученого Королівства понад 2,5 млрд доларів США для потреб держбюджету.

Більше по темі Україна залучила понад 93 млрд доларів від міжнародних партнерів з лютого 2022 року Кошти фінансують першочергові програми соціальної підтримки українців, зокрема пенсійні виплати, зарплати працівників держслужби тощо.

У червні уряд Британії надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.

Лондон також відправив найбільший в історії пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, до якого увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky.