Учора, 13 серпня, Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів щодо угоди про 100-річне партнерство, повідомили на сайті Офісу президента.
100-річне партнерство між Британією та Україною − що відомо
Нова угода буде створена на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між країнами-підписантами.
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3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомив, що розпочав переговори щодо 100-річного партнерства з Україною, а на початку цього року тодішній прем'єр Ріші Сунак наголосив, що його країна побудує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
Велика Британія спрямувала до держбюджету України понад $2,5 млрд
Велика Британія є однією з найбільших країн-донорів фінансової допомоги для України.
З 24 лютого 2022 року Україна отримала від Сполученого Королівства понад 2,5 млрд доларів США для потреб держбюджету.
Україна залучила понад 93 млрд доларів від міжнародних партнерів з лютого 2022 року
У червні уряд Британії надав пакет фінансової допомоги у розмірі 309 млн доларів для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб в Україні.
Лондон також відправив найбільший в історії пакет допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, до якого увійшли 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет, 400 транспортних засобів, зокрема 160 бронеавтомобілів Husky.