У промові з нагоди Дня національного визволення президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що готовий розпочати співпрацю, якщо Північна Корея зробить крок до денуклеаризації, повідомила агенція Reuters.

Президент Південної Кореї запропонував КНДР перемовини

За його словами, запуск міжкорейської робочої групи може допомогти зняти напруженість між країнами й вирішити питання щодо економічного співробітництва та міжлюдських обмінів і возз'єднання сімей, розділених Корейською війною 1950-1953 років.

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"Ми розпочнемо політичну та економічну співпрацю, як тільки Північна Корея зробить хоча б один крок до денуклеаризації", − пояснив президент країни.

Він додав, що діалог і співпраця можуть призвести до прогресу в міжкорейських відносинах.

Конфлікт між Південною та Північною Кореєю − що відомо

Північна Корея надала прикордонникам 250 нових пускових установок тактичних балістичних ракет на кордоні з Південною Кореєю.

КНДР не розкрила назву та характеристики установок, але спеціалісти в Сеулі визначили їх як установки для запуску твердопаливних тактичних балістичних ракет Hwasong-11.

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на летальну допомогу для своєї армії, а цю зброю РФ використовує у війні проти України.

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26 червня вперше з 2017 року морські піхотинці Південної Кореї провели масштабні навчання з бойової стрільби на двох островах у Жовтому морі поблизу міжкорейського морського кордону.

1 грудня 2023 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав власну армію бути готовою відповісти на "провокації з боку ворога", тобто Південної Кореї. Кім заявляв, що його країна без вагань здійснить ядерну атаку у випадку провокації ядерною зброєю.