"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.

"Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", - зазначив Зеленський.

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Про це він повідомив у Telegram.

Під час наради щодо операції ЗСУ президент України Володимир Зеленський обговорив з високопосадовцями створення військових комендатур на території Курської області за необхідності.

На нараді обговорили доступ міжнародних організацій до "буферної зони" на Курщині - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що учасники наради обговорили питання доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій до сформованої українськими військовими "буферної (санітарної) зони" на території Курської області.

Більше по темі Україна може бити фінською зброєю по Курщині - президент Фінляндії Лідер Фінляндії вважає, що українців не потрібно обмежувати у засобах для захисту від російської агресії.

За його словами, у реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права.

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Учасники наради обговорювали гарантії безпеки на цій території.

Це стосується дотримання Україною міжнародного гуманітарного права, Гаазьких конвенцій 1907 року та Женевських конвенцій. Українські військові повністю дотримуються цих зобовʼязань.

"У "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів", - наголосив Лубінець.

Наступ ЗСУ у Курській області − що варто знати

Бойові дії у регіоні тривають з 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

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У міноборони РФ 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що через удар із установок HIMARS по військах Росії 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області ворог міг втратити до півтисячі солдатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під контролем ЗСУ перебувають наразі 74 населених пунктів у Курській області.

У ніч проти 14 серпня на території Курської області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

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Президент України 14 зауважив, що у Курській області ЗСУ просуваються «від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби». За цей ж час ЗСУ взяли у полон понад 100 російських військових.