У межах проєкту "Хочу жить" та легіону "Свобода Росії" російський військовий підірвав штаб офіцерів "Шторм зет" і перейшов на бік України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Спецоперація "Очерет" – подробиці

Ця спецоперація отримала назву "Очерет".

Узимку 2024 року російський пілот FPV із позивним "Сільвер" сконтактував зі "Свобода Росії". За його словами, вийти на контакт із Україною його спонукали систематичними воєнні та інші злочини його командування, зокрема позасудові страти, побиття та побори в російських підрозділах.

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Україна змогла отримати дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту, а в потрібний момент "Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу "Шторм зет", де спли командир його батальйону та інші офіцери.

Більше по темі Україна завдала найбільшого удару по військових аеродромах РФ за всю війну Джерело Kyiv Post у СБУ повідомило про атаку на військові летовища Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглебськ.

Зазначається, що в підвалі перебували близько 15 осіб.

"У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули", – пояснив "Сільвер".

Потім росіянин утік і перейшов на підконтрольну Україні територію, а пізніше став рекрутом легіону "Свобода Росії".

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Спецоперація ГУР "Прапор": як солдат РФ врятував двох поранених десантників ЗСУ

Минулого літа управління розвідки Військово-Морських сил України отримало інформацію про двох українських десантників 1993 та 1997 років народження, які отримали важкі поранення на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та опинилися на окупованій території, у містечку на Луганщині, де місцеві мешканці намагалися їх вилікувати.

28 вересня 2023 року хлопців вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Важливим учасником цієї спецоперації став військовослужбовець армії РФ, який зараз є бійцем Легіону "Свобода Росії".

Військовослужбовець армії РФ Дмитро, якого мобілізували у квітні 2023 року, звернувся до проєкту "Хочу жить". Організація цієї успішної багаторівневої операції зайняла два місяці, а весь інший час пішов на забезпечення безпеки усім учасникам.

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ГУР працює не лише над знищенням російської техніки. Постійно триває й інформаційна робота з російськими військовими. Так, у цьому році Україна запустила інформаційну службу з пошуку полонених росіян.