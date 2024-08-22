Європейський Союз засудив відкрите Федеральною службою безпеки Російської Федерації провадження стосовно італійських журналістів Стефанії Баттістіні та Сімоне Трайні, які проводили зйомку в районі Суджі Курської області в Росії.

Про це повідомили на сайті Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

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ЄС засудив переслідування РФ італійських журналістів – подробиці

"Європейська федерація журналістів (EFJ) приєдналася до своєї італійської філії FNSI, рішуче засудивши те, що вони назвали російськими погрозами притягнути до відповідальності італійських журналістів, які висвітлюють український контрнаступ у Курській області Російської Федерації", – пояснили в повідомленні.

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EFJ очікує, що розслідування проведуть якнайшвидше. Окрім того, їм нададуть захист, якщо в цьому буде потреба.

Журналістам погрожували й проросійські блогери, зокрема, вбивством.

Більше по темі ФСБ переслідує журналістів CNN та «Громадського» за репортажі з Курщини Російська ФСБ відкрила провадження проти кореспондент CNN та українських журналістів «Громадського» за роботу в Суджі Курської області

Раніше італійський письменник Ніколай Лілін опублікував відео, у якому назвав обох журналістів "відсталими", "пронацистськими пропагандистами" та "помічниками терористів".

Рада Європи наголосила, що такі переслідування заважають журналістам інформувати людей про поточні дії у Курській області. До засудження приєдналися й італійські журналістські профспілки Usigrai та Fnsi.

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"Журналістика не є злочином", – зауважили у спільній заяві.

ФСБ переслідує журналістів CNN та "Громадського" за репортажі з Курщини

ФСБ Росії повідомила про порушення кримінальної справи стосовно журналіста CNN Ніка Пейтона Волша та низки українських кореспондентів, які знімали матеріали в районі Суджі.

Російська спецслужба наголошує на тому, що іноземні репортери вели відеозйомку незаконно, і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Крім Волша ФСБ також розпочала провадження щодо кореспондентів українського «Громадського» Олесі Боровик та Діани Буцко.

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області.

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19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.