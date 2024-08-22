Європейський Союз засудив відкрите Федеральною службою безпеки Російської Федерації провадження стосовно італійських журналістів Стефанії Баттістіні та Сімоне Трайні, які проводили зйомку в районі Суджі Курської області в Росії.

Про це повідомили на сайті Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЄС засудив переслідування РФ італійських журналістів – подробиці

"Європейська федерація журналістів (EFJ) приєдналася до своєї італійської філії FNSI, рішуче засудивши те, що вони назвали російськими погрозами притягнути до відповідальності італійських журналістів, які висвітлюють український контрнаступ у Курській області Російської Федерації", – пояснили в повідомленні.

Advertisement

EFJ очікує, що розслідування проведуть якнайшвидше. Окрім того, їм  нададуть захист, якщо в цьому буде потреба.

Журналістам погрожували й проросійські блогери, зокрема, вбивством.

ФСБ переслідує журналістів CNN та «Громадського» за репортажі з Курщини
Більше по темі

ФСБ переслідує журналістів CNN та «Громадського» за репортажі з Курщини

Російська ФСБ відкрила провадження проти кореспондент CNN та українських журналістів «Громадського» за роботу в Суджі Курської області

Раніше італійський письменник Ніколай Лілін опублікував відео, у якому назвав обох журналістів "відсталими", "пронацистськими пропагандистами" та "помічниками терористів". 

Рада Європи наголосила, що такі переслідування заважають журналістам інформувати людей про поточні дії у Курській області. До засудження приєдналися й італійські журналістські профспілки Usigrai та Fnsi.

Advertisement

"Журналістика не є злочином", – зауважили у спільній заяві.

ФСБ переслідує журналістів CNN та "Громадського" за репортажі з Курщини

ФСБ Росії повідомила про порушення кримінальної справи стосовно журналіста CNN Ніка Пейтона Волша та низки українських кореспондентів, які знімали матеріали в районі Суджі.

Російська спецслужба наголошує на тому, що іноземні репортери вели відеозйомку незаконно, і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Крім Волша ФСБ також розпочала провадження щодо кореспондентів українського «Громадського» Олесі Боровик та Діани Буцко.

Наступ розпочався 6 серпня та триває досі. 17 серпня, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Президенту України, як триває наступ українських військових у Курській області. 

Advertisement

19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області. Це був другий міст через річку Сейм − у селі Званноє. До цього авіація ЗСУ зруйнувала один із мостів через річку Сейм біля населеного пункту Глушково в Курській області.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Індія стала найбільшим імпортером російської нафти в липні Росія
Індія стала найбільшим імпортером російської нафти в липні
Київ Пост
11г тому
Росіяни поширюють фейк про "хіматаку" України в Курській області Курськ
Росіяни поширюють фейк про "хіматаку" України в Курській області
Київ Пост
12г тому
ФСБ переслідує журналістів CNN та «Громадського» за репортажі з Курщини Росія
ФСБ переслідує журналістів CNN та «Громадського» за репортажі з Курщини
Київ Пост
13г тому
ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курської області Росія
ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт Курської області
Київ Пост
14г тому
Спонсорований контент
" Попередній Укрзалізниця призначила на постійній основі потяг між Києвом та Одесою
Далі » Україна та Велика Британія продовжили безмитну торгівлю на 5 років