Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова в соцмережі Х (колишній Twitter) укотре засудила чергову ракетну атаку РФ і закликала союзників постачати більше ППО для підтримки України.
Катерина Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО
За її словами, енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони", – зауважила пані посол.
Матернова вкотре наголосила, що Росію буде притягнуто до відповідальності.
Another heinous mass attack by Russia this morning for many hours. Energy infrastructure in 15 🇺🇦 regions was hit by drones, cruise & ballistic missiles. Civilians were killed and wounded. This brutality must be stopped, 🇺🇦 needs more air defence. Russia will be held accountable.— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 26, 2024
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки
Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.
У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.
Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.