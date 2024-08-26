Катерина Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

Матернова вкотре наголосила, що Росію буде притягнуто до відповідальності.

"Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони", – зауважила пані посол.

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За її словами, енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова в соцмережі Х (колишній Twitter) укотре засудила чергову ракетну атаку РФ і закликала союзників постачати більше ППО для підтримки України.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки

Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.

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Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.