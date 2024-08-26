Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова в соцмережі Х (колишній Twitter) укотре засудила чергову ракетну атаку РФ і закликала союзників постачати більше ППО для підтримки України.

Катерина Матернова закликала надати Україні більше засобів ППО

За її словами, енергетична інфраструктура в 15 українських регіонах постраждала від безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

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"Були вбиті та поранені мирні жителі. Цю жорстокість необхідно припинити, Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони", – зауважила пані посол.

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Матернова вкотре наголосила, що Росію буде притягнуто до відповідальності.

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки

Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. 

Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки
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Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки

Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України. 

У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.

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Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

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