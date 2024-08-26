Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №596/2024 про надання житла громадянам, яким присвоєне звання "Герой України" за здійснення визначного геройського вчинку.
Про це повідомили на сайті очільника держави.
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Зеленський підписав указ про надання житла Героям України
Цим Указом Президент постановив доповнити Статут звання Герой України.
У новому розділі передбачено, зокрема, що "особам, яким надано звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов".
У разі присвоєння звання "Герой України" з відзначенням орденом "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій надане це звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може перейти членам сімей таких осіб.
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Це не залежить від їхнього перебування на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.
Допомога надається в межах встановлених норм забезпечення житлом коштом Міноборони, МВС, розвідувальних органів, Управління державної охорони та СБУ, де громадяни проходять або проходили службу.
Указ набрав чинності з дня його опублікування.
Президент підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану
7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації.
Терміни мобілізації та воєнного стану продовжені на 90 днів, до 9 листопада.
23 липня Верховна Рада ухвалила закони про затвердження Указів Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (11434) та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (11433).
Продовження воєнного стану підтримали 338 депутатів.