Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №596/2024 про надання житла громадянам, яким присвоєне звання "Герой України" за здійснення визначного геройського вчинку.

Про це повідомили на сайті очільника держави.

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Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Цим Указом Президент постановив доповнити Статут звання Герой України.

У новому розділі передбачено, зокрема, що "особам, яким надано звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов".

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У разі присвоєння звання "Герой України" з відзначенням орденом "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій надане це звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може перейти членам сімей таких осіб.

Більше по темі Зеленський розповів про цілі операції ЗСУ на Курщині За словами президента, операція у Курській області не дала росіянам захопити Сумщину та послабити позиції ЗСУ.

Це не залежить від їхнього перебування на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

Допомога надається в межах встановлених норм забезпечення житлом коштом Міноборони, МВС, розвідувальних органів, Управління державної охорони та СБУ, де громадяни проходять або проходили службу.

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Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Президент підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

7 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні та строку проведення загальної мобілізації.

Терміни мобілізації та воєнного стану продовжені на 90 днів, до 9 листопада.

23 липня Верховна Рада ухвалила закони про затвердження Указів Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (11434) та "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (11433).

Продовження воєнного стану підтримали 338 депутатів.