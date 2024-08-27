Прямо як за інструкціями на заяложеній сторінці в кремлівській методичці, у понеділок Москва знову завдала масованого комбінованого удару по столиці України: перед початком опалювального сезону дрони і ракети цілили саме в об’єкти енергетичної інфраструктури.

За офіційними повідомленнями, Росія запустила понад сотню ракет і стільки ж дронів, вбивши щонайменше шістьох цивільних і серйозно пошкодивши й без того послаблену енергосистему України. В усій країні були перебої з електропостачанням.

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Найбільша приватна енергокомпанія України DTEK повідомила про вимушені аварійні відключення на всій території України.

Президент Володимир Зеленський сказав, що в цій атаці – «одній з наймасовіших» за час повномасштабної війни – Москва використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили 102 ракети і 99 дронів.

Більше по темі США непублічно обговорюватимуть із Україною зняття обмежень на удари по Росії Представник Білого дому назвав масований обстріл України 26 серпня "класичним ходом Путіна".

Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі назвав цю атаку «обурливою», міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив Москву за цей «удар боягуза», а Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що «путінська Росія вкотре закидала ракетами рятувальний круг України».

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Кірбі наголосив на брифінгу в Білому домі, що адміністрація президента Джо Байдена продовжує зосереджувати увагу на посиленні протиповітряної оборони України, зокрема, працюючи над забезпеченням її засобами перехоплення, і не лише тими, які виробляються в Америці, а й тими, які мають союзники і партнери.

У понеділок, коли кияни ховалися на станціях метро, кореспонденти агенції Франс Пресс (AFP) повідомляли, що чули звуки вибухів, і що це, ймовірно, була робота ППО, яка збивала ворожі ракети і дрони.

«Ми завжди хвилюємося, – сказала кореспонденту Юлія Волошина, 34-річна юристка, на одній зі станцій метро. – Ми вже майже три роки в такому стресовому стані. Направду, було дуже страшно. Не знаєш, чого чекати».

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За офіційними повідомленнями, в результаті ранкових ударів в Україні загинуло щонайменше четверо людей і понад 20 були поранені, а пізніше кількість загиблих зросла до шести.