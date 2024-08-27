Прямо як за інструкціями на заяложеній сторінці в кремлівській методичці, у понеділок Москва знову завдала масованого комбінованого удару по столиці України: перед початком опалювального сезону дрони і ракети цілили саме в об’єкти енергетичної інфраструктури.
За офіційними повідомленнями, Росія запустила понад сотню ракет і стільки ж дронів, вбивши щонайменше шістьох цивільних і серйозно пошкодивши й без того послаблену енергосистему України. В усій країні були перебої з електропостачанням.
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Найбільша приватна енергокомпанія України DTEK повідомила про вимушені аварійні відключення на всій території України.
Президент Володимир Зеленський сказав, що в цій атаці – «одній з наймасовіших» за час повномасштабної війни – Москва використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили 102 ракети і 99 дронів.
США непублічно обговорюватимуть із Україною зняття обмежень на удари по Росії
Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі назвав цю атаку «обурливою», міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив Москву за цей «удар боягуза», а Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що «путінська Росія вкотре закидала ракетами рятувальний круг України».
Кірбі наголосив на брифінгу в Білому домі, що адміністрація президента Джо Байдена продовжує зосереджувати увагу на посиленні протиповітряної оборони України, зокрема, працюючи над забезпеченням її засобами перехоплення, і не лише тими, які виробляються в Америці, а й тими, які мають союзники і партнери.
У понеділок, коли кияни ховалися на станціях метро, кореспонденти агенції Франс Пресс (AFP) повідомляли, що чули звуки вибухів, і що це, ймовірно, була робота ППО, яка збивала ворожі ракети і дрони.
«Ми завжди хвилюємося, – сказала кореспонденту Юлія Волошина, 34-річна юристка, на одній зі станцій метро. – Ми вже майже три роки в такому стресовому стані. Направду, було дуже страшно. Не знаєш, чого чекати».
За офіційними повідомленнями, в результаті ранкових ударів в Україні загинуло щонайменше четверо людей і понад 20 були поранені, а пізніше кількість загиблих зросла до шести.
One of the major targets was the Kyiv Hydroelectric Power Plant.— Uki Life Abroad (@UkiLifeAbroad) August 27, 2024
DTEK Ukraine's largest private energy company said emergency power shutdowns were in place across Ukraine.#ukraine #russiaisaterroriststate #standwithukraine #stopputinnow #ukilifeabroad pic.twitter.com/54r0EZpstm
У небі над Польщею з’явився і раптом зник загадковий російський дрон
Польська інформагенція RMF FM, яку цитує «Українська правда», повідомила, що вранці в понеділок з території України в повітряний простір Польщі залетів невідомий літальний об’єкт – «найімовірніше, російський БпЛА типу «Шахед», і перебував там щонайменше 33 хвилини», а потім зник з радарів приблизно о 7:16. На пошуки об’єкта чи його уламків до вказаного району відрядили пошукову команду.
Польща ще не повідомляла офіційно, який саме літальний апарат залетів на її територію саме тоді, коли відбувався масований повітряний удар Росії по Україні, в тому числі по її західних регіонах, що межують із Польщею. Однак «неофіційно» польські військові стверджують, що це був російський дрон-камікадзе типу «Шахед». Деякі джерела повідомляли, що літальний апарат впав на польській території приблизно за 25 км від кордону.
Оперативний командувач збройних сил Польщі генерал-майор Мацей Кліш сказав на брифінгу, що цей об’єкт не був збитий «через погодні умови».
🇵🇱🇷🇺 | BREAKING: A Russian kamikaze drone entered Polish airspace this morning. Poland, a NATO member, confirmed that an Iranian-made Shahed suicide drone crashed about 25 km after crossing the border from Ukraine. Poland is covered by NATO’s military alliance umbrella. #Poland… pic.twitter.com/OjbkWwVTxd— Breaking News (@PlanetReportHQ) August 26, 2024
Північна Корея радо приймає російську делегацію, а Кім Чен Ин називає повідомлення про кількість жертв повені «пропагандою»
Як повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, у вівторок вранці (за місцевим часом) до Пхеньяна прибула російська торгова делегація. Тоді ж з’явилися повідомлення про те, що в результаті повеней у країні загинули більше тисячі людей.
Державна інформагенція KCNA повідомила, що кремлівську делегацію на чолі з заступником міністра промисловості і торгівлі Романом Чекушовим в аеропорту зустрів міністр зовнішньоекономічних відносин КНДР Юн Чон Хо разом із працівниками російського посольства, і що одразу після прибуття відбувся прийом на державному рівні.
Наприкінці липня ізольований від міжнародного співтовариства президент РФ Владімір Путін, ордер на арешт якого за воєнні злочини в Україні видав Міжнародний кримінальний суд, запропонував Північній Кореї допомогу в ліквідації наслідків руйнівних повеней, оприлюднення яких північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав «Західною пропагандою».
(Південнокорейські джерела повідомляли, що кількість загиблих і зниклих безвісти в результаті повеней сягнула 1 500.)
Захід звинувачує Північну Корею в тому, що та, порушуючи міжнародні санкції, відправляє в Росію вагони боєприпасів, допомагаючи їй вести загарбницьку війну проти України.
Раніше цього місяця Пхеньян представив свій новий дрон-камікадзе, а Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях зразків озброєння, які, як припускають експерти, надійшли з Росії. Він заявив, що «необхідно розробляти й виробляти більше дронів-камікадзе».
ЗСУ били по авіабазі Енгельс і НПЗ біля Ярославля
У понеділок Міноборони РФ заявило, що російська ППО перехопила 9 українських дронів над Саратовською областю, 3 над Курською, по 2 над Бєлгородською, Брянською і Тульською і по одному над Орловською і Рязанською.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що на опублікованих у четвер кадрах чітко видно влучання безпілотника літакового типу в будівлю в місті Саратов, хоча губернатор регіону Роман Басаргін заявив, що російська ППО знищила всі дрони на підльоті до Саратова і Енгельса (на протилежному березі Волги, на південний схід від Саратова). Він стверджував, що в обох містах «уламками дронів була пошкоджена інфраструктура».
Пов’язаний з Кремлем відомий російський блогер зауважив, що ЗСУ намагались уразити авіабазу Енгельс, як і до цього – в березні і квітні 2024 року.