Литва і Латвія докладають зусиль для уніфікації санкційних пакетів проти Росії та Білорусі, пише LRT.
Литва і Латвія домагаються уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі
Очільниця латвійського відомства наголосила, що Латвія активно сприяла посиленню санкцій проти Білорусі.
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"Ми постійно працюємо над тим, щоб санкції поширювалися на обидві країни. Латвія була тією країною, яка найбільше допомагала в цьому процесі", – заявила Браже.
Міністерка додала, що на початку липня набули чинності нові санкції ЄС проти Білорусі, запроваджені у відповідь на підтримку агресії Росії. Санкції обмежують експорт промислових товарів і товарів класу люкс, а також забороняють імпорт певних видів сировини.
За словами Браже, не всі пропозиції Латвії та Литви додали до санкційного пакета.
"Необхідно продовжувати співпрацю з партнерами, щоб додати до санкцій певні продукти та об’єкти", – наголосила латвійська міністерка.
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Литва може розірвати договори про митну співпрацю з Росією та Білоруссю
Міністерство фінансів Литви підготувало для уряду проєкти для розірвання угод про митне співробітництво з Росією та Білоруссю.
Угоду з Росією про співпрацю та взаємну допомогу у сфері митної діяльності підписали в лютому 1995 року у Москві, а з Білоруссю − у липні 1996 року у Вільнюсі.
Раніше департамент міграції Литви раніше позбавив громадянства шістьох людей за приховування факту отримання російського громадянства та неповідомлення про це в установленому порядку.