Солдати Ізраїлю виявили бойовиків угруповання, залучених у військову структуру Хезболли в районі Одайсех на півдні Лівану. Після цього ЦАХАЛ завдав удару по структурі, в якій діяли терористи.

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Армія Ізраїлю також завдала ударів по спостережних пунктах Хезболли в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

28 серпня ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури Хезболли в районі Айн-ель-Тінех на півдні Лівану, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Телеграм.

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по пускових позиціях "Хезболли"

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 100 її винищувачів завдали превентивних ударів по пускових позиціях угруповання "Хезболла".

Водночас там зауважили, що 25 серпня угруповання "Хезболла" мало намір обстріляти центр Ізраїлю. Більшість ракетних систем залпового вогню "Хезболли", по яких тоді вдарили ізраїльські ВПС, були націлені на Ізраїль.

Раніше "Хезболла" повідомляла, що нібито запустила на Ізраїль "рій безпілотників".

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляв G7, що атака Ірану та Хезболли на Ізраїль може початися 5 або 6 серпня.

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Лідер Хезболли Хасан Насралла 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю.