На засіданні Ради Україна-НАТО 28 серпня обговорювалися плани щодо створення щита ППО для України, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров

Україна та НАТО обговорюють плани створення щита ППО

Умєров узяв участь у режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної у звʼязку з масованими ракетними обстрілами Росією українських міст.

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За його словами, два дні тому Росія запустила понад 200 ракет і дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру України.

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Умєров поінформував партнерів про ситуацію на фронті, а також пояснив плани щодо постачань систем ППО та ракет до них. Міністр наголосив, що Україна має потребу в посиленні протиповітряної оборони.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони – так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", – додав він.