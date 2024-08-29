На засіданні Ради Україна-НАТО 28 серпня обговорювалися плани щодо створення щита ППО для України, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 

Україна та НАТО обговорюють плани створення щита ППО

 Умєров узяв участь у режимі відеоконференції у засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної у звʼязку з масованими ракетними обстрілами Росією українських міст.

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За його словами, два дні тому Росія запустила понад 200 ракет і дронів, вбивши невинних людей та зруйнувавши критичну інфраструктуру України.

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Умєров поінформував партнерів про ситуацію на фронті, а також пояснив плани щодо постачань систем ППО та ракет до них. Міністр наголосив, що Україна має потребу в посиленні протиповітряної оборони.

"Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони – так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", – додав він.

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Під час засідання Ради Україна-НАТО Україні пообіцяли допомогти зміцнювати оборону

Під час засідання Ради Україна-НАТО учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі, а також підтвердили зобов’язання щодо подальшого зміцнення обороноздатності України.

Своєю чергою, генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг наголосив на важливості посилення підтримки України для ефективного відбиття атак Росії.

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 Він додав, що це є критично важливим для підтримки здатності України продовжувати боротьбу.

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