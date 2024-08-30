Монголія запевнила Президента Росії Владіміра Путіна, що він не буде заарештований за воєнні злочини в Україні за виданим Міжнародним кримінальним судом ордером, пише Bloomberg.

Чи заарештує Монголія Путіна під час візиту до країни

Чиновники Міністерства закордонних справ Монголії 30 серпня, зустрілися із представниками іноземних посольств, щоб пояснити їм візит Путіна, пов’язаний з урочистими заходами з нагоди 85-річчя "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японськими на річці Халхін-Гол".

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Торік Путін пропустив у Південно-Африканській Республіці саміт лідерів БРІКС після того, як ПАР дала зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер Міжнародного кримінального суду як держава-член.

Російський президент також не їздив на саміт G20 минулого року в Індію, хоча вона не є членом МКС.

Бразилія запросила Путіна на саміт G20, хоча президент Лула да Сілва заявив, що судова влада має вирішити, чи арештовувати Путіна, оскільки країна є підписантом Римського статуту.

Більше по темі Київ просить Британію дозволити бити Storm Shadow по Москві та Петербургу Україна просить дозволу на удари по Росії з використанням Storm Shadow, щоб змусити Москву до переговорів, але США поки не підтримують цю ризиковану стратегію.

Ордер МКС на арешт Путіна виданий довічно

Міжнародний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової видані довічно. Відповідну заяву зробив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

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Спочатку суд планував тримати ордери на арешт у таємниці, але вирішив оприлюднити їх, щоб спробувати зупинити подальші злочини.

Путіна та уповноважену президента РФ у справах дитини підозрюють у воєнних злочинах − незаконних депортації та переміщенні населення, зокрема дітей, з окупованої території України щонайменше з 24 лютого 2022 року.