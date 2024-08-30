Президент Чехії закликав покращити підтримку України та посилити санкції проти Росії, повідомив Укрінформ, цитуючи президента Чехії Петра Павела на відкритті у Празі міжнародної конференції з питань безпеки Globsec Forum.

Петр Павел закликав посилити підтримку України та санкції проти Росії

"Ми маємо справу з довготривалим конфліктом з невизначеним результатом. Час, втім, може грати на користь України та на нашу користь, якщо ми зберемося і винесемо правильні уроки з останніх двох з половиною років", − зазначив Павел.

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На його думку, для досягнення справедливого та сталого миру партнери мають продовжувати надавати достатню та передбачувану підтримку Україні.

Це не лише правильно, а й у власних інтересах країн Європи та поза її межами. Українці "платять у цій війні найвищу ціну − своїми життями", і те, що роблять її партнери, ніколи не зрівняється з цим, наголосив Павел.

"Ми повинні мати політичну рішучість надати необхідні ресурси", − закцентував президент Чехії.

За його словами, можна робити ще більше для допомоги Україні, а також у контексті зміцнення санкцій і обмеження можливостей російської економіки підтримувати війну.

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Водночас за його словами, слід зробити якомога менш привабливою для третіх країн підтримку агресора. Павел нагадав про Китай, який "з усіх має найсильнішу позицію для того, щоб допомогти завершити російську агресію". Чеський лідер вважає, що КНР не може бути зацікавлена у великій війні, якщо прагне стати відповідальним міжнародним лідером.

Він наголосив також на необхідності посилення європейської оборонної промисловості, спроможності протистояти кібератакам і дезінформації.

"Світ, де конфлікт є нормою, далеко не невідворотний сценарій. Ми можемо запобігти цьому завдяки спільній політичній волі", − переконаний Павел.

Своєю чергою засновник і директор Globsec Роберт Васс зауважив, що те, що ми бачимо в міжнародних відносинах, є найбільшим штормом з часів Другої світової війни.

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"Стабільність міжнародної системи, заснованої на міжнародному праві, проходить випробування… Авторитарні режими випробовують межі того, наскільки далеко вони можуть зайти… Але приборкати шторм – в наших силах", – додав Васс.

Він зазначив, що запобігти розширенню війни можна не через замирення агресора, а через посилення власних спроможностей, і закликав більше інвестувати в оборону.

Громадська організація Globsec організує конференцію 19-й раз і вперше – в Празі, попередні заходи проходили в Братиславі. У конференції, яка триватиме до 1 вересня, беруть участь близько 2000 представників із понад 70 країн, зокрема близько 10 глав держав і урядів і 12 міністрів оборони і закордонних справ з Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

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Головна тема цьогорічного заходу – "Вгамування шторму", який загрожує зруйнувати інституції, що є опорами безпеки.

Учасники форуму говоритимуть про війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, висновки саміту НАТО та їх реалізацію. Окрім того, на порядку денному - тема нових технологій і штучного інтелекту та їхнього впливу на національну безпеку.

У форумі бере участь і делегація з України. Зокрема, віцепрем’єр-міністр з питань інновацій, освіти, науки і технологій Васс міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе презентацію на панелі "Warfare 2.0: реальність ШІ та дронів на полі бою".

Чехія розпочала другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України

24 липня Чехія запустила другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025", до якого долучаться п’ять збройових компаній. Триває збір інформації про озброєння, яке компанії зможуть надати Україні у 2025 році.

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Країна вкотре знову виступить як посередник між донорами – європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи.

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

9 травня Петр Павел анонсував прибуття близька 180 тис. боєприпасів за чеською ініціативою.

До проєкту долучилися близько 20 країн (від Канади, Німеччини та Нідерландів до Польщі), завдяки чому з'явилася можливість надати 500 тисяч артилерійських снарядів для ЗСУ.