Buffalo MPV (Mine Protected Vehicle, транспорт із протимінним захистом) — це високозахищена броньована інженерна машина, яка перебуває на озброєнні армій США, Канади, Франції, Італії, Великої Британії та Пакистану. Вона була створена в рамках програми MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) для розробки бронетехніки з підвищеним рівнем захисту від мін та саморобних вибухових пристроїв. Конструкція Buffalo MPV базується на південноафриканському бронеавтомобілі Casspir, який став прототипом для цієї машини завдяки своїм винятковим характеристикам.

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Американський підрозділ Force Protection Inc компанії General Dynamics обрав Casspir як основу для Buffalo MPV не випадково. Casspir, що ефективно використовувався у 1980-х роках, зарекомендував себе як надзвичайно надійний броньовик із високим рівнем захисту: за весь час його експлуатації не загинув жоден член екіпажу. Це досягнення не є результатом обмеженого виробництва чи невеликого використання — загалом було виготовлено близько 1000 одиниць цієї моделі, і вона отримала визнання за свою ефективність.

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Південна Африка, яка протягом більшої частини XX століття була лідером у розробці транспортних засобів, захищених від наземних мін, розробила Casspir для безпечного виконання місій з розмінування на територіях африканських країн. Африка, зокрема, має значну потребу у таких машинах через високу мінну загрозу, що залишилась як спадок минулих і теперішніх військових конфліктів. За статистикою, саме цивільні особи, а не військові, частіше стають жертвами мінних пасток. Тисячі мін залишаються в землі навіть через десятки років після закінчення бойових дій, що підкреслює важливість наявності надійних засобів захисту від них.

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Отже, вибір Casspir як прототипу для Buffalo MPV був свідомим і обґрунтованим рішенням на користь платформи, яка вже показала себе як надзвичайно ефективний і надійний транспортний засіб у складних і небезпечних умовах.

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Buffalo MPV успадкував від Casspir ретельно продуману V-подібну форму днища, яка довела свою ефективність під час випробувань вибухами. Така інноваційна конструкція днища забезпечує винятковий рівень захисту в разі підриву на міні. Як засвідчили випробування, звичайне пласке днище часто не витримує потужних вибухів важких мін. Справа в тому, що під час вибуху відбувається вивільнення величезної кількості енергії за дуже короткий проміжок часу, що призводить до створення високого тиску, здатного пробивати звичайне броньоване днище інших бронеавтомобілів. Спершу може здатися, що для підвищення захисту достатньо збільшити товщину нижньої бронепластини, проте раціональнішим підходом є використання V-подібної форми цієї пластини.

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Специфічна V-подібна форма дна дозволяє витримувати підриви однакової потужності навіть без збільшення товщини бронепластини, що, своєю чергою, не збільшує загальну вагу бронеавтомобіля і не знижує його ходові характеристики. Збільшення ваги машини призводить до зниження її енергоозброєності, що негативно впливає на максимальну швидкість, маневреність, прохідність та економічність щодо витрати палива.

Впровадження V-подібного днища в конструкцію Buffalo MPV та Casspir допомагає правильно розподілити різко вивільнену енергію вибуху, щоб максимально захистити пасажирів і екіпаж. Днище такої форми буквально "розрізає" вибухову хвилю і не дозволяє їй концентруватися в одній точці, що значно знижує ризик пробиття.

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Крім того, V-подібна конструкція днища має більшу геометричну жорсткість у порівнянні з пласкими варіантами, що знижує рівень локальних пошкоджень. Такий підхід також зменшує ризик зміщення бронепластини всередину автомобіля внаслідок вибуху, що часто спостерігається в стандартних пласких конструкціях днища. Навіть якщо міна не пробиває звичайну броню плаского дна, завжди існує ризик, що нижня частина зміститься всередину салону з пасажирами, що може призвести до травм. V-подібне днище значно зменшує цю загрозу, забезпечуючи додатковий рівень безпеки для тих, хто перебуває всередині.

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Однак Buffalo MPV захищений не лтше від підривів під машиною. Броньована капсула, виконана з використанням композитних матеріалів, з легкістю витримує обстріл зі стрілецької зброї, навіть бронебійними кулями. Buffalo MPV відповідає третьому рівню захисту за стандартом STANAG 4569 і здатен витримувати підриви на мінах до 21 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті. Товщина броньованого скла — 15 см. Машина додатково може бути обладнана протикумулятивними решітками L-ROD, що забезпечують захист від кумулятивних ракет гранатометів.

Крім захисту, який спрямований на безпеку пасажирів, Buffalo MPV має також низку додаткових заходів, спрямованих на підвищення шансів продовження руху у критичних ситуаціях. Бронеавтомобіль оснащений додатковим захистом таких важливих компонентів, як радіатор, паливні баки, акумуляторний відсік, двигун і трансмісія. Більшість цих критичних вузлів мають вбудовану систему пожежогасіння, що дозволяє швидко локалізувати можливі займання, не виходячи назовні, під ймовірний вогонь противника. До того ж, машина може рухатися навіть зі спущеними колесами.

Buffalo MPV — це інженерна машина, тож вона обладнана спеціальним 9-метровим гідравлічним маніпулятором у передній частині. Кран обладнаний високоякісною камерою, яка дає змогу оператору ретельно контролювати процес дистанційного розмінування та знешкодження вибухових пристроїв як у денний, так і в нічний час. Ця система гарантує високий рівень точності та безпеки під час проведення операцій, оскільки особовий склад машини перебуває в захищеній бронекапсулі, а завдяки значній довжині маніпулятора машина може залишатися на певній відстані від небезпечних об'єктів під час розмінування. Однак функціональні можливості Buffalo MPV не обмежуються лише розмінуванням. Завдяки своєму маніпулятору машина здатна виконувати широкий спектр класичних інженерних завдань, включно з риттям траншей і переміщенням важких і великих об’єктів.

Buffalo MPV здатний виконувати не лише завдання інженерної машини та машини розмінування — завдяки високому рівню захисту цей броньовик може використовуватися як санітарна машина або навіть повноцінний бронетранспортер. Для виконання штурмових операцій Buffalo MPV обладнаний місцем для встановлення озброєння, зокрема кулеметів M2, M249, M240, або автоматичного 40-мм гранатомета Mk19.

Якщо Україна отримає Buffalo MPV, цей автомобіль буде використаний для виконання його основного завдання — розмінування територій. Завдяки високому рівню захисту Buffalo MPV зможе ефективно працювати не лише у тилу, а й на небезпечних ділянках фронту. Це дозволить Україні проводити контрнаступальні операції, успішно знешкоджуючи російські міни, які можуть загрожувати просуванню української бойової техніки.

Використання таких машин також стане важливим для тилових міст, де нещодавно відбувалися бойові дії. Знешкодження нерозірваних боєприпасів і залишених мін у мирних містах сприятиме збереженню життя і здоров’я як військових, так і цивільних людей.