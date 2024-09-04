З тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще одну українську родину з трьома дітьми віком від 12 до 16 років, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще одну родину - подробиці

«Сімʼя виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років. Боячись, що дітлахів заберуть до інтернату, батьки були змушені віддати їх до російської школи. Там так звані вчителі промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію», - написав Прокудін.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, тепер діти й дорослі у безпеці, їм надають необхідну допомогу відповідні служби.

Прокудін додав, що це результат роботи волонтерів організації «Save Ukraine».

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

27 серпня на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще вісьмох дітей.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

Advertisement

Наразі повернуто лише кілька сотень.

13 серпня у Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.

3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.