У столиці 3 вересня зафіксували рекорд максимальної середньодобової температури повітря – +24,5℃, повідомила Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

У Києві вересень почався з кліматичного рекорду – що відомо

«3 вересня у столиці середньодобова температура повітря досягла 24,5℃, що на 0,6℃ перевершило попередній рекорд для цього дня 2015 року», – йдеться в повідомленні.

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Метереологи додали, що кліматична норма загалом була перевищена на 7,2℃.

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Зазначимо, що серпень 2024 у столиці був рекордно теплим та найсухішим за останні десятиліття.

Середньомісячна температура повітря в Києві в серпні становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму, а загалом за місяць в українській столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, що припали на період із 25 до 27 серпня.

У Києві менш ніж за добу випала рекордна кількість опадів

Нагадаємо, що 12 червня пройшла злива. Тоді опади становили понад половину місячної норми. Остання злива з такою кількістю опадів була в столиці 30 років тому.

Станом на 15:00 12 червня нічний і денний рівні склали 46 мм опадів. Нормативний обсяг опадів за місяць – 74 мм. Тобто 12 червня у столиці випала більш ніж половина місячної норми опадів.