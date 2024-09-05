Сполучені Штати та Велика Британія погодилися запровадити санкції проти керівника "Росатому" Олексія Ліхачова.

Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Олексія Ліхачова додадуть до санкційного списку Великої Британії та США

"Деякі країни, зокрема Велика Британія і США, санкціонували [для внесення до санкційних списків – ред.] декого з ключових керівників "Росатому", а саме керівника правління Ліхачова", – розповів Власюк.

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Він додав, що водночас такого кроку замало, тому Україна працюватиме в цьому напрямку далі.

"Цього мало. Є деякі ідеї. По-перше, це стосується площини постачання російського ядерного пального. Конгрес США вже прийняв для себе рішення, що поступово Сполучені Штати будуть скорочувати його закупівлі. З іншими країнами також спілкуємося на цю тему", − зауважив уповноважений Президента України.

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Він наголосив, що в Європарламенті є суттєвий запит на зменшення енергозалежності ЄС від російського ядерного палива.

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Новий пакет санкцій за 23 серпня охоплює близько 400 суб’єктів і пов’язаних із російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансами та товарами подвійного призначення.

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Під санкції потрапили такі російські компанії:

ТОВ "Екропромстрой";

дочірня компанія "Новатек", якій передали 40% ТОВ "Арктик СПГ-2;

ТОВ "Межрегионстрой", яка будує об'єкти для проєкту "Восток Ойл" від "Роснефть";

ПАТ "Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проект "СПГ Якутия";

"СДС Уголь";

"УК Мечел-Майнинг";

АТ "Стройсервис";

дві дочірні компанії "Росатома".

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