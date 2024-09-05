Під час конференції у Вільнюсі міністри юстиції Ради Європи відкрили для підписання конвенцію Ради Європи «Про штучний інтелект і права людини, демократію та верховенство права».

До міжнародної угоди вже долучились Андорра, Грузія, Ісландія, Норвегія, Молдова, Сан-Марино, Велика Британія, а також Ізраїль, США та Європейський Союз, пише Укрінформ з посиланням на сайт Ради Європи.

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Рада Європи відкрила до підписання Конвенцію про ШІ - подробиці

"Ми повинні забезпечити, щоб розвиток штучного інтелекту підтримував наші стандарти, а не підривав їх. Рамкова конвенція покликана зробити саме так», - зауважила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

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Посадовиця зазначила, що конвенція є відкритим договором з потенційно глобальним охопленням.

Вона висловила сподівання, що услід за першими підписами відбудуться ратифікації, щоб договір набув чинності якомога швидше.

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Перша у світі Конвенція про ШІ - що відомо

Міжнародний договір забезпечує правову базу, яка охоплює весь життєвий цикл систем штучного інтелекту.

Угода сприяє прогресу та інноваціям у сфері ШІ, одночасно регулюючи ризики, які він може становити для прав людини, демократії та верховенства права.

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Конвенція про ШІ це перший в історії міжнародний юридично обов'язковий договір, який прагне забезпечити відповідність використання систем штучного інтелекту правам людини та демократичним нормам.

Рамкова конвенція була ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 17 травня 2024 року. Переговори щодо укладення договору вели 46 держав-членів Ради Європи, Європейський Союз та 11 держав, які не є її членами.

У ЄС набув чинності закон про регулювання штучного інтелекту - що варто знати

З 1 серпня в Європейському Союзі набув чинності закон, що регулюватиме правила у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Нормативний акт щодо ШІ покликаний, зокрема, гарантувати захист основних прав людей та створення сприятливого середовища для інновацій.

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Серед іншого, ШІ-системи, визначені як такі, що мають високий ризик, повинні будуть відповідати суворим вимогам, вести реєстрацію активності, надавати чітку інформацію для користувачів і відповідати кібербезпеці.