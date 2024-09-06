Міністерство юстиції США висунуло додаткові звинувачення офіцерам російської військової розвідки, причетних до атак зловмисного програмного забезпечення WhisperGate, спрямованих на інформаційні системи в Північній Америці, Європейському Союзі та Україні.

Як повідомила агенція Аssociated Рress, загалом постраждали 26 країн-членів НАТО.

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Посадовці Міністерства юстиції заявили, що ці атаки були спрямовані на цивільну інфраструктуру України та комп’ютерні системи, не пов’язані з обороною, включно з державними установами в судовій системі, службами екстреної допомоги, безпекою харчових продуктів, освітою та іншими сферами. Викрадення документів державного сектору, яке почалося в січні 2022 року, «можна вважати першим пострілом Росії у війні», прокоментував керівник офісу Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Балтіморі Вільям ДельБаньо.

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Більше по темі Україна досі залишилася без військової допомоги, передбаченої рішенням Конгресу США Kyiv Post зібрав головні тези Президента України під час інтерв'ю NBC News.

За словами ДельБаньо, атаки зловмисного програмного забезпечення в Україні мали на меті завдати шкоди українському уряду та критично важливій інфраструктурі, націлившись на фінансові системи, сільське господарство, екстрені служби, охорону здоров’я та школи.

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Офіцери, яких звинувачують, служили в Головному розвідуправлінні (ГРУ) Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

«Прагнучи підірвати моральний дух української громадськості, обвинувачені також викрали та злили особисті дані тисяч українських цивільних, зокрема шляхом розміщення інформації про здоров’я пацієнтів та інших конфіденційних особистих даних для продажу в Інтернеті, а потім знущання з жертв», – пояснив помічник генпрокурора Метью Олсен на пресконференції в Балтіморі.

У звинуваченні зазначили, що медичні картки в Україні викрадали з баз даних, а потім хакери розміщували на головних сторінках окремих сайтів повідомлення: «Українці! Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та очікуйте гіршого».

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Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), 22-річний російський громадянин Амін Тимович Стігал був звинувачений у штаті Меріленд у змові з метою зламу та знищення комп’ютерних систем через його нібито причетність до WhisperGate. Тепер його та п’ятьох співробітників ГРУ звинувачують у розповсюдженні зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних системах десятків українських державних установ напередодні російського вторгнення.

Особи співробітників російської військової розвідки були встановлені: Владислав Боровков, Денис Денисенко, Юрій Денисов, Дмитрій Голошубов і Ніколай Корчагін.

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FBI_GRU_Wanted Poster

Державний департамент США запропонував винагороду в 60 млн доларів за інформацію, яка призведе до їхнього арешту.

Європейська медіаеліта попередила про масовий наплив кремлівського тролінгу в мережі

За день після того, як Міністерство юстиції у Вашингтоні оголосило про звинувачення та санкції проти російських осіб у втручанні у вибори в США, а також звернуло увагу на місцевих виробників контенту, які поширюють оплачену Кремлем пропаганду, український медіарегулятор заявив, що європейські країни так само відчули сплеск російської дезінформації.

Голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Ольга Герасим'юк у телеінтерв'ю в четвер заявила, що після вторгнення Росії в Україну у 2022 році на країни Європи був спрямований потік дезінформації, і що платформа Telegram особливо винна в поширенні фейкових новин.

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«Кожна країна по-своєму стурбована сплеском дезінформації. Але всі в один голос кажуть, що після вторгнення Росії в Україну піднялася активна хвиля. Усі країни, і Молдова як наш сусід зокрема, стурбовані тим, що відбувається, тому що очікують того ж», – цитує її Укрінформ.

У США двох виробників онлайн-контенту звинувачують у поширенні тез Кремля щодо України після того, як вони нібито отримували гроші від Москви через американську компанію Tenet Media.

Бенні Джонсон, який має понад 6,6 мільйона підписників на YouTube, X та Instagram, заявив у середу, що став «жертвою» передбачуваної схеми росіян, використаної для впливу на вибори.

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Подкастер Тім Пул, який веде щоденне «Шоу Тіма Пула» правого спрямування та подкаст Culture War, який був ліцензований Tenet Media, написав у соцмережах у середу, що завжди мав «повний редакційний контроль» над своїми шоу, завершивши свій твіт словами, що Путін – «негідник». Це твердження не зовсім узгоджується з його висловлюваннями у відео, в якому «Україна – ворог Америки».

Нещодавно Герасим’юк була присутня на регіональній конференції з регулювання ЗМІ в молдовській столиці, на якій зібралися медіарегулятори з Боснії та Герцеговини, Великої Британії, Естонії, Латвії, Молдови, Ірландії та Північної Македонії. Основною темою конференції була боротьба з онлайн-дезінформацією, створюваної агентами Кремля.

«На жаль, зараз люди отримують багато дезінформації через цифрові платформи. Ми бачимо розвиток подій навколо Telegram-каналів. Найтоксичніша інформація надходить через канали Telegram до користувачів по всьому світу. Звісно, найчастіше це стосується російськомовних», – сказала Герасим’юк.

Головнокомандувач ЗСУ заявив CNN, що його солдатам бракує підготовки, але «стратегія в Покровську працює»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський сказав у інтерв’ю американському телеканалу CNN у четвер, що наступ Києва в Курській області Росії мав превентивний характер. Він визнав, що його війська мали «меншу підготовку, ніж хотілося б», але зауважив, що за останні шість днів російські сили на Покровському напрямку не просунулись «ані на метр».

За словами Сирського, до того, як воїни ЗСУ перейшли північно-східний кордон України і вторглися в Курську область, Москва планувала розпочати новий наступ на Україну саме з території цієї області.

«Це зменшило загрозу наступу противника, – пояснив він стратегічний задум операції. – Ми заважали їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію ворога, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми кожного дня».

Він уточнив, що цілями контрнаступу, пояснити які західні партнери часто просили Київ, були такі: недопущення використання Росією Курщини як плацдарму для нового вторгнення в Україну, захоплення російських військовополонених і відволікання сил Москви від інших фронтів.

Окрім цього, вторгнення планувалося навмисно для підняття морального духу в українських збройних силах і серед українського народу загалом. Сирський додав, що серед десятків тисяч військових, які Москва перекинула на Курщину, були найкращі десантно-штурмові підрозділи.

На запитання про рівень підготовки військовозобов’язаних, щойно мобілізованих до ЗСУ, він відповів: «Що є, те є. Звичайно, кожен хоче, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше поставити військовослужбовців строкової служби на службу».

«Українська правда» уточнила, що українські новобранці проходять «місяць початкового військового вишкілу, а потім ще півмісяця чи місяць для спеціальної підготовки перед спрямуванням на фронт».

Головком ЗСУ продовжив, що вторгнення на Курськ також завадило Москві відправити додаткові підкріплення на Покровський напрямок, де, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, росіяни суттєво просунулися за останні два тижні.

Сирський спростував це твердження, заявивши, що артилерійські обстріли там зменшилися, і що «за останні шість днів ворог не просунувся ні на метр на Покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює».