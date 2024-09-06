Швеція виділила додаткові 500 млн шведських крон (49 млн доларів) для підтримки опалення та електропостачання України, повідомили на сайті шведського уряду.

Скільки Швеція надала додаткових коштів для підтримки енергетики України

Як зазначається, кошти скерують на забезпечення потреб найбільш вразливих верств населення в Україні, що доповнить вже надану підтримку енергетичному сектору України.

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"Сьогодні уряд оголошує про виділення додаткових 500 млн шведських крон для підтримки систем опалення та електропостачання в Україні. Росія все частіше намагається атакувати критично важливу енергетичну інфраструктуру", − оголосив міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл.

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За його словами, кошти допоможуть забезпечити електроенергією близько 185 тис. осіб та підтримати українське суспільство, економіку й бізнес.

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Міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш наголосила, що Швеція продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Ініціатива охоплює дві газові турбіни для виробництва електроенергії на початковому етапі, а виробничий об'єкт захистять, щоб мінімізувати можливі наслідки російських атак.

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Швеція призначила уповноваженого з питань відновлення, бізнесу та розвитку України

23 серпня Швеція призначила уповноваженим із питань відновлення, бізнесу та розвитку України Ульріка Тідестрема.

Він тісно співпрацюватиме з Україною, ЄС, міжнародними фінансовими інституціями, країнами G7 та іншими міжнародними партнерами для підтримки відновлення України.

Одним із його завдань буде представляти уряд у міжнародній координації донорів для підтримки відновлення України та розвитку зв’язків із ЄС.