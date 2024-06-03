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Спецпідрозділ ГУР «Хімік» разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада в Сирії.

Ексклюзивні відео, отримані Kyiv Post, показують, як українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) та сирійські повстанці знищують російських найманців у Сирії. Відео датоване березнем 2024 року.

Активні бойові дії тривають у південній частині країни, зокрема на Голанських висотах, де наразі зосереджені російські війська.

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Як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, які під контролем так званого «угруповання сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».

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Джерело, яке говорило з Kyiv Post на умовах анонімності, заявило, що під регулярними атаками ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі, колони військової техніки та інші об'єкти.

На відео можна бачити атаки оборонних позицій, піших патрулів, транспортних засобів, які відбуваються із застосування гранатометів і саморобних мінометів «Тараб».

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Що роблять українські спецпризначенці в Сирії?

Втручання Росії в Сирію в 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розгортання там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в регіоні.

Водночас, з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили численні рекрутингові центри для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

Вербування найманців здійснюється під наглядом «Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців» на авіабази Хмеймім, яку зайняла Росія.

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Там найманцям видають російські паспорти, а потім включають до Збройних сил РФ.

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв «знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували».

Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК «Вагнера» в Судані.

На попередньому ексклюзивному відео, отриманому Kyiv Post у лютому, показано, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК «Вагнера» у Республіці Судан.