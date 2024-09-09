Впродовж серпня росіяни здійснили проти Сил оборони України 447 хімічних атак, повідомило командування Сил підтримки Збройних сил України.

Скільки разів Росія застосовувала хімічну зброю проти Сил оборони

З 15 лютого минулого року по 24 серпня поточного року кількість хімічних атак російської армії вже сягнула 4035.

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"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засобів ведення війни", − пояснило командування.

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Як зазначається, є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Командування наголошує, що так Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.