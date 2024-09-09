Впродовж серпня росіяни здійснили проти Сил оборони України 447 хімічних атак, повідомило командування Сил підтримки Збройних сил України.
Скільки разів Росія застосовувала хімічну зброю проти Сил оборони
З 15 лютого минулого року по 24 серпня поточного року кількість хімічних атак російської армії вже сягнула 4035.
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"Поруч зі звичайними засобами вогневого ураження противник застосовує боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами, такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання як засобів ведення війни", − пояснило командування.
Як зазначається, є значна частка боєприпасів, що містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.
Командування наголошує, що так Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.
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Росіяни поширюють фейк про "хіматаку" України в Курській області
Російські Телеграм-канали поширювали фейк, що буцімто Збройні Сили України здійснювали хімічну атаку в Курській області.
За словами російських пропагандистів, українська армія, порушуючи норми міжнародного права, застосувала хімічну зброю по російських позиціях.
А 13 серпня керівник Центру протидії дезінформації повідомляв, що російська армія може готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме зараз вони поширюють повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь.
Згідно з указом №467/2024 від 17 липня, у Виконавчій раді Організації по забороні хімічної зброї відтепер забезпечене українське представництво.
Раніше в заяві речника Організації із заборони хімічної зброї зазначалося, що інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, доступна Секретаріату щодо застосування хімічної зброї в Україні, є недостатньо обґрунтованою.