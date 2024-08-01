Учора в Румунії, в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча вкотре знайшли уламки російського дрона. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії.

У Румунії вкотре знайшли уламки дронів РФ

Відомство повідомило, що наразі запроваджені стандартні оперативні процедури для таких ситуацій, і зауважило, що всі місця, визначені як зони інцидентів, знаходяться за межами населених пунктів, тому ані люди, ані інфраструктура не постраждали.

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Міноборони рішуче засудило невиправдані російські атаки на цивільну та критичну інфраструктуру в Україні, які серйозно суперечать нормам міжнародного права.

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"Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформувало союзницькі структури про ситуації, що виникли внаслідок атак, і залишається в постійному контакті з ними", – додали в повідомленні.

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Російські "Шахеди" впали на території Румунії

24 липня  три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

Як зазначали Kyiv Post поінформовані джерела у секторі безпеки та оборони України, падіння дронів зафіксував екіпаж вертольота IAR-330 зі складу 57-ї авіаційної бази "Міхаіл Когельнічану". Після вибухів пілот гелікоптера повідомив про пожежу.  

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У міноборони Румунії тоді повідомили про зліт для моніторингу двох літаків F-16 ВПС Румунії о 02:19 з 86-ї авіабази Борча. Літаки повернулися на базу близько 04:20.

Згодом, у четвер, 25 липня, речник НАТО заявив, що Альянс не має підтверджень умисного скеровування дронів РФ для удару по Румунії

Ще у жовтні 2023 року на території Румунії знайшли уламки російського дрона після нічної атаки РФ на портову інфраструктуру України.

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