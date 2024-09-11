Сьогодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть із візитом до української столиці, йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Блінкен і Леммі прибудуть із візитом до Києва
Вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити підтримку України та те, як забезпечити їй розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.
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12 вересня Блінкен вирушить до Варшави, де зустрінеться з польськими урядовцями для обговорення питань, зокрема, посилення оборонної та енергетичної співпраці та спільну роботу Варшави та Вашингтона як членів НАТО щодо підтримки України.
Гітанас Науседа та Евіка Сіліня прибули до Києва
Про прибуття до столиці України президент Литви Гітанас Науседа повідомив у соцмережі Х.
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"Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися й зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною", поінформував Науседа.
У своєму дописі він наголосив, що надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.
Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2024
Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv
Своєю чергою, прем’єрка Латвії Евіка Сіліня опублікувала в соцмережі Facebook відео прибуття на київський вокзал.
"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди", − написала очільниця латвійського уряду.
Саміт Кримської платформи 11 вересня − що відомо
9 вересня у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.
Водночас команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат − Саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.
Кримська платформа − ініційований Україною механізм для повернення питання Криму до глобального порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, а також зміцнення глобальної безпеки.
Торік саміт Кримської платформи відбувся 24 жовтня.