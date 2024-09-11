Сьогодні, 11 вересня,  державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть із візитом до української столиці, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен і Леммі прибудуть із візитом до Києва

Вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити підтримку України та те, як забезпечити їй розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.

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12 вересня Блінкен вирушить до Варшави, де зустрінеться з польськими урядовцями для обговорення питань, зокрема, посилення оборонної та енергетичної співпраці та спільну роботу Варшави та Вашингтона як членів НАТО щодо підтримки України.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття схожого меморіалу у звільненому Криму.

"Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися й зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною", поінформував Науседа.

У своєму дописі він наголосив, що надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

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Своєю чергою, прем’єрка Латвії Евіка Сіліня опублікувала в соцмережі Facebook відео прибуття на київський вокзал.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди", − написала очільниця латвійського уряду.

Саміт Кримської платформи 11 вересня − що відомо

9 вересня у вечірньому зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує саміт Кримської платформи на 11 вересня.

Водночас команда першої леді Олени Зеленської готує спеціальний дипломатичний формат − Саміт перших леді та джентльменів, який також відбудеться цього тижня.

Кримська платформа − ініційований Україною механізм для повернення питання Криму до глобального порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, а також зміцнення глобальної безпеки.

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Торік саміт Кримської платформи відбувся 24 жовтня.

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