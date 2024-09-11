Сьогодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибудуть із візитом до української столиці, йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Блінкен і Леммі прибудуть із візитом до Києва

Вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським і високопосадовцями українського уряду, щоб обговорити підтримку України та те, як забезпечити їй розвиток у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі.

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12 вересня Блінкен вирушить до Варшави, де зустрінеться з польськими урядовцями для обговорення питань, зокрема, посилення оборонної та енергетичної співпраці та спільну роботу Варшави та Вашингтона як членів НАТО щодо підтримки України.

Гітанас Науседа та Евіка Сіліня прибули до Києва

Про прибуття до столиці України президент Литви Гітанас Науседа повідомив у соцмережі Х.

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"Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися й зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною", поінформував Науседа.

У своєму дописі він наголосив, що надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.