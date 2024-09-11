Повідомляється, що 28 серпня Єреван нібито підписав контракт ыз Європейською Комісією на 210 мільйонів євро на постачання Києву 152-мм артилерійських і танкових снарядів радянських часів, а також систем ППО.

За інформацією з відкритих джерел і соціальних мереж, на початку вересня  Вірменія фактично була в процесі передачі Україні майже всіх своїх засобів протиповітряної оборони через порти Грузії.

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Угода стала можливою після візиту до Вірменії президента Франції Емманюеля Макрона в лютому. Цього місяця Макрон має ще раз приїхати до Єревана. Як результат, Вірменія замість переданих Україні систем нібито має отримати сучасну французьку зброю, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) «Містраль», самохідні гаубиці «Цезар» і радарні системи.

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Яке озброєння Вірменія передала Україні - що відомо

За інформацією з Росії та Азербайджану, серед систем, які Вірменія передає Україні:

  • С-300 - зенітно-ракетні комплекси великої дальності
  • 9К37 Бук - зенітно-ракетні комплекси середньої дальності
  • 9K330 Тор - зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності
  • 9K33 Оса - маловисотна тактична ракета «земля-повітря» малої дальності

Крім того, є припущення, що Вірменія надасть Україні тактичні ракети малої дальності 9К79 Точка (Точка-У) зі звичайними осколковими або касетними боєголовками.

Деякі аналітики вважають, що головним мотивом такого кроку з боку офіційного Єревана стало як фактичне цькування з боку Росії, так і бажання допомогти Україні. 

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Вірменія не союзник Росії у війні проти України

У лютому цього року вірменський премʼєр-міністр Нікола Пашинян наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому 2022 року Вірменія не була та не є союзницею Росії.

Прем'єр зазначив, що від самого початку вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він говорив, що Вірменія не може стояти пліч-о-пліч із Москвою як союзник.

Відносини Єревана з Москвою постійно погіршувалися після 44-денної Другої Нагірно-Карабахської війни 2020 року, в яку Росія не втрутилася, та погіршилися ще більше після того, як російські миротворці не змогли запобігти захопленню Азербайджаном сепаратистської держави Арцах у вересні 2023 року та вигнанню з країни її вірменської меншини.

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У листопаді 2023 року Вірменія ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС). Втім, з того часу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян намагався налагодити відносини, погодившись взяти участь у саміті БРІКС у Росії та утримавшись від критичних зауважень щодо Росії. 

Він також не заявив про підтримку заклику США та європейських країн від 5 вересня створити спеціальний міжнародний трибунал для розгляду «злочину агресії проти України» Росії.

Зараз у цьому контексті лишається спостерігати за тим, як Кремль відреагує на такі дії свого колишнього союзника.

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