Мітці Пердью, Клара Калударович і генерал Девід Петреус разом працюють над створенням некомерційної моделі штучного інтелекту Mental Help Global, пілотний проєкт якого вони представлять в Україні.

Mental Help Global покликаний доповнити традиційну терапевтичну допомогу, яку пропонують неурядові організації, прозоро відстежувати вплив та показники психічного здоров'я для дослідників, а також усунути перешкоди в доступності індивідуальної терапії.

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Kyiv Post зустрівся з Мітці Пердью, Кларою Калударович для того, щоб поговорити про Mental Help Global і не лише про це. Першу частину цієї розмови, з Мітці Пердью читайте тут.

Отже, Клара Калудерович — серійний підприємець, засновниця стартапу. Має українське коріння. Співзасновниця і генеральна директорка ex2, глобального технологічного конгломерату, що спеціалізується на анотаціях даних для алгоритмів штучного інтелекту. Вона також головна операційна директорка Infinity Data, компанії з хмарних обчислень і зберігання великих масивів даних.

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Кларо, розкажіть, будь ласка, як у вас зародилась ідея вашого проєкту ШІ Mental Help Global?

Ми зустрілися з Мітці (Мітці Пердью - ред.), пили каву та якраз обговорювали застосування штучного інтелекту. Вона щойно говорила з 14-ти річною дівчинкою Дариною, батьків якої росіяни вбили на її очах. І ми з Мітці спілкувалися про те, як ми можемо допомогти цій дівчинці та таким людям, як вона в Україні в психологічному плані. Я мати двох хлопчиків, їм 4 та 6 років, і мені як матері було страшно. Я замислилась над тим, як я можу допомогти таким дітям.

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Клара Калудерович виступає на заході в Нью-Йорку на заході DC Finance про розвиток ШІ в Україні. Фото - архів Клари Калудерович

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Моя компанія якраз займається розробкою програм ШІ, і ми подумали над тим, щоб розробити щось спеціально для цієї мети - для психологічної допомоги. Ми з командою почали над цим працювати. Один із радників компанії, генерал Девід Петреус, нам дуже в цьому допоміг. Його роль була в тому, що він працював у Київському Американському Університеті і таким чином він став третім учасником нашої команди.

Яка роль генерала Девіда Петреуса була в цьому проєкті?

Він був у нашому проєкті головним критиком і радником. Він допоміг налагодити зв’язок із Київським Американським Університетом і українським урядом. Якщо цей пілотний проєкт в Україні виявиться успішним, ми хочемо поширити його й на всі інші країни, де існує ця проблема психічного здоров’я.

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Проєкт ШІ з ментального здоров’я ми наразі маємо тільки в Україні. Зараз Україна є найкритичнішою територією, де можна пропрацювати цю проблему. Чи можна говорити про те, що це інновація на зламі технології та психології?

Так. Можемо. Але ми не хочемо прибирати професійних психологів та психотерапевтів. Ми хочемо створити інструмент, який міг би надати доступ до такого роду допомоги. Наша кінцева мета - це створення прозорої платформи, в якій можуть співпрацювати дослідники, психологи та професіонали, які можуть допомогти в розв'язання цієї проблеми.

Чи можуть українські психологи та психотерапевти долучитися до співпраці з вами?

Так, абсолютно. Чим більше людей долучаться і побачать, як працює цей проєкт, тим краще буде для спільної справи.

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Чи продумуєте ви, яка комунікація має бути з українцями щодо застосування вашого проєкту та довіри до нього?

Я добре уявляю, які психологічні проблеми мають люди в Україні. Мій дідусь живе в Києві. Він для мене є певним прикладом, і я розумію ситуацію в Україні зсередини. Моя бабуся померла за два тижні до повномасштабного вторгнення. Ми не могли приїхати на похорон, не могли ніяк його підтримати. І він фактично залишився наодинці зі своїм горем.

Так, авжеж, ми телефонуємо, підтримуємо зв’язок. І він не один такий: у багатьох українців померли чи загинули близькі і вони лишилися сам на сам зі своєю бідою. Тому я вважаю, що дуже важливо зараз дати людям змогу отримати такого роду допомогу: чи це буде наша розробка ШІ Mental Help Global, чи то персональна психологічна консультація. Ми спілкувалися з людьми, які через війну мали покинути свої домівки, і їм сподобалась ідея доступу до психологічної допомоги з будь-якого місця, де б вони не знаходились. І що стосується довіри до нашого проєкту — все буде будуватися на основі анонімності.

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Ніякі персональні дані не будуть оприлюднені. Ми так побудували свій ШІ, що кожен може регулювати свою інформацію і самостійно вирішувати, чи поділитися своєю історією, чи залишити її закритою для всіх. Але якщо ви захочете поділитися з людьми своєю історією, це також можливо. Також хочу зазначити, що це неприбутковий проєкт. Ми самостійно покриваємо всі витрати, і кожен може користуватися Mental Help Global безплатно. Що стосується університетів чи урядових організацій, де цей проєкт може бути корисним, він також буде для них безплатний.