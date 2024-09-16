15 вересня поблизу місця перебування експрезидента США Дональда Трампа сталася стрілянина, пише CNN, цитуючи речника кампанії кандидата в президенти Трампа Стівена Ченга.

Стрілянина у Вест-Палм-Біч − що відомо

"Президент Трамп перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць", − пояснив Ченг.

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Як зазначає телеканал, експрезидент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч.

За даними CNN, місце негайно заблокували правоохоронці.

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Гарріс прокоментувала можливий замах на Трампа

"Поки ми збираємо факти, я однозначно заявляю: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нових спалахів насильства", − йдеться в заяві чинної віцепрезидентки США Камали Гарріс на сайті Білого дому.

Шериф розмовляє з іншими агентами на місці злочину біля Міжнародного гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, 15 вересня 2024 року після стрілянини на полі для гольфу колишнього президента США Дональда Трампа. Фото: CHANDAN KHANNA / AFP

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Його планують оголосити до кінця вересня.

Байден засудив новий імовірний замах на Дональда Трампа

"Як я вже неодноразово заявляв, в нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", − пояснив чинний президент США Джо Байден у своїй заяві.

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Президент США також "високо оцінив" роботу Секретної служби та правоохоронних органів після ймовірного замаху на експрезидента.

Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у стрілянині біля Trump International Golf Club

Згодом CNN додало, що на основі інформації про розшук, опублікованої округом Палм-Біч, офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв під варту підозрюваного, причетного до інциденту зі стріляниною в Trump International в окрузі Палм-Біч. 

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Повідомляється також про те, що співробітники Секретної служби відкрили вогонь по підозрюваному, а на місці інциденту знайшли рушницю.

У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина

Постріли пролунали в момент виступу експрезидента. 

За даними правоохоронців, загинули двоє людей. Серед них був підозрюваний, а ще двоє глядачів були поранені. Трампа швидко оточили агенти служби безпеки і посадили його в автомобіль.

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