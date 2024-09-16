15 вересня поблизу місця перебування експрезидента США Дональда Трампа сталася стрілянина, пише CNN, цитуючи речника кампанії кандидата в президенти Трампа Стівена Ченга.
Стрілянина у Вест-Палм-Біч − що відомо
"Президент Трамп перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць", − пояснив Ченг.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Як зазначає телеканал, експрезидент грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч.
За даними CNN, місце негайно заблокували правоохоронці.
Гарріс прокоментувала можливий замах на Трампа
"Поки ми збираємо факти, я однозначно заявляю: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок у те, щоб цей інцидент не призвів до нових спалахів насильства", − йдеться в заяві чинної віцепрезидентки США Камали Гарріс на сайті Білого дому.
У США анонсували суттєвий пакет допомоги Україні
Байден засудив новий імовірний замах на Дональда Трампа
"Як я вже неодноразово заявляв, в нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому іншому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати, щоб Секретна служба мала всі ресурси, можливості та заходи захисту, необхідні для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", − пояснив чинний президент США Джо Байден у своїй заяві.
Президент США також "високо оцінив" роботу Секретної служби та правоохоронних органів після ймовірного замаху на експрезидента.
Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у стрілянині біля Trump International Golf Club
Згодом CNN додало, що на основі інформації про розшук, опублікованої округом Палм-Біч, офіс шерифа округу Мартін зупинив автомобіль і взяв під варту підозрюваного, причетного до інциденту зі стріляниною в Trump International в окрузі Палм-Біч.
Повідомляється також про те, що співробітники Секретної служби відкрили вогонь по підозрюваному, а на місці інциденту знайшли рушницю.
У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу
Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина.
Постріли пролунали в момент виступу експрезидента.
За даними правоохоронців, загинули двоє людей. Серед них був підозрюваний, а ще двоє глядачів були поранені. Трампа швидко оточили агенти служби безпеки і посадили його в автомобіль.