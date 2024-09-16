Президент Ірану Масуд Пезешкіян візьме участь у майбутньому саміті БРІКС і зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним, повідомляє Reuters із посиланням на іранські державні ЗМІ.

НавіщоМасуд Пезешкіян їхатиме до Росії в жовтні

За словами посла Ірану в Росії Казема Джалалі, Пезешкіян візьме участь у саміті та матиме зустріч із російським президентом Владіміром Путіним.

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За інформацією іранських ЗМІ, Іран і Росія планують підписати двосторонню всеосяжну угоду про співпрацю.

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США і Британія занепокоєні, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці

США та Велика Британія дедалі більше стурбовані, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією та технологіями, які могли б наблизити Тегеран до створення ядерної зброї.

Ці питання обговорювали посадовці США і Британії на перемовинах у Вашингтоні цього тижня. Зокрема, британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрічався з американським президентом Джо Байденом у Білому домі.

Речник Ради національної безпеки Білого дому повідомив, що адміністрація Джо Байдена стурбована ядерною діяльністю Ірану.