Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні стати посередницею в переговорах зі США щодо постачань Patriot, пише видання Messaggero.

Зеленський попросив Мелоні стати посередницею в переговорах зі США щодо Patriot

"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні як очільниця уряду Італії, що головує в G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як американські вибори стануть занадто близькими", − зазначило видання Messaggero.

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Як зауважує Messaggero, на план Зеленського Мелоні, яка зовсім не прагне вступати в "гру" між експрезидентом США Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, відповіла зі своєю звичайною рішучістю і добросердям.

Прем'єр-міністерка країни вважає, що неможливо прийняти світ, у якому ті, хто сильніший у військовій сфері, нападають на своїх сусідів, і що "єдиний спосіб досягти миру − підтримувати і планувати його".

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За даними Messaggero, Зеленський і Мелоні обговорили постачання Україні другого комплексу ППО Samp-T, схваленого в червні 2024 року, але тоді надання довелося затримати.

"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського", − додає Messaggero.

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Постачання ЗРК Patriot Україні − що відомо

5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Уряд Румунії на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Завдяки відновленню поставок американської зброї Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Подальший розвиток співробітництва між Україною та США є запорукою зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

8 липня німецький уряд оголосив про передачу нового пакета військової допомоги, який містить систему Patriot і ракети та запчастини до нього.