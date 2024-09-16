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На вказаній базі російські війська виготовляли та тестували ударні БПЛА. Крім того, атакована база використовувалася росіянами для виготовлення «камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) з групи «Хімік» вранці у неділю, 15 вересня, атакували російську військову базу в Сирії. Як повідомляє джерело Kyiv Post у воєнній розвідці, операція відбулася на південно-східних околицях Алеппо, Kyiv Post отримав відповідні кадри.

На ексклюзивному відео Kyiv Post, зняте розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

Наприкінці липня Kyiv Post отримав декілька ексклюзивних відео та фото, на яких видно продовження спецоперації бійців підрозділів Головного управління розвідки (ГУР) зі знищення російських військ в Сирії.

Як стверджують джерела Kyiv Post у спецслужбі, група «Хімік» наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

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Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

Варто нагадати, що на початку червня цього року Kyiv Post публікував ексклюзивні кадри, як українські спецпризначенці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Тоді, як повідомив співрозмовник Kyiv Post у ГУР МОУ, з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах, контрольованих так званим «угрупованням сил Збройних сил Російської Федерації в Сирійській Арабській Республіці».

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Що роблять українські спецпризначенці в Сирії?

Втручання Росії у збройний конфлікт у Сирії у 2015 році, спочатку спрямоване на підтримку режиму президента Асада під час громадянської війни, призвело до постійного розгортання там тисяч російських військових.

Восени минулого року Москва перекинула частину військ і техніки з Сирії на поле бою в Україні, що потенційно зробило їхні війська в Сирії більш вразливими до атак України в цьому регіоні.

Водночас з огляду на тривалу присутність у регіоні, росіяни створили там мережу рекрутингових центрів для вербування сирійських найманців для війни в Україні.

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Вербування найманців здійснюється під наглядом «Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців» на авіабази Хмеймім, яку зайняла Росія.

Там найманцям видають російські паспорти, а потім долучають до Збройних сил РФ.

ГУР знищує ворога у будь-якій точці світу, де б він не перебував - подробиці

У травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв «знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували».

Окрім Сирії, українські спецпризначенці ГУР продовжують полювання на прокремлівських найманців ПВК «Вагнера» в Судані та інших частинах Африканського континенту.

У понеділок, 29 липня, Kyiv Post отримав унікальне фото малійських повстанців-туарегів, які позують з українським прапором, демонструючи свою підтримку Україні.

У лютому в розпорядження Kyiv Post опинилось ексклюзивне відео, на якому український спецназ допитує полонених найманців ПВК “Вагнер” в Республіці Судан. На відео полонені зізнаються, що їм дали завдання поїхати в Судан і повалити тамтешній уряд.

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У січні Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому видно, як українські безпілотники знищують «російських найманців» та їхніх «місцевих партнерів-терористів» у Судані.