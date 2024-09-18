"Співробітники військкомату, побоюючись диверсій, працюють із підземних кабінетів. Нам відомі всі прізвища тих, хто причетний до відправлення простих росіян на фронт", − додали в "АТЕШ".

Там активізувалися мобілізаційні заходи, а новобранців відправляють на проблемні ділянки фронту в Курській області у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади, частину якої перекинули з Покровського напрямку.

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У Самарській області Росії посилилися мобілізаційні заходи через нестачу військових на Курщині, повідомив партизанський рух "АТЕШ" у Телеграм.

В ООН відповіли на запрошення України відвідати Курську область

В Організації об'єднаних націй заявили, що готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього представникам організації потрібен дозвіл РФ.

Більше по темі В ООН відповіли на запрошення України відвідати Курську область В організації зазначили, що місія можлива, але за деякої умови.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста на звернення поки не відреагували.

15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.

14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати туди додаткові підрозділи.

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Речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник зазначав, що ворог зосередив на Курщині від 30 до 45 тис. військових. На початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тис. своїх солдатів.