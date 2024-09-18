Циклон "Борис" у Центральній Європі вже втратив силу і до території України не дійде, повідомив Укрінформ, цитуючи речницю Укргідрометцентру Наталію Птуху.

Чи дійде циклон Борис до України

"До території України цей циклон уже не дійде. Його пік активності припав саме на вихідні. Саме тоді по території Центральної Європи спостерігалися сильні опади, подекуди їх кількість була дуже великою. Там в Австрії по 400 міліметрів навіть випало", − зазначила Птуха.

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За її даними, циклон відходить у південному напрямку до території Італії, однак він уже втратив свою силу.

"По території Європи все ж таки, ми бачимо, склалася ситуація синоптична, що цей циклон виявився заблокованим. Тобто він не зміг нікуди просуватися, тому кілька днів крутився практично на одному місці", − пояснила речниця Укргідрометцентру.

Більше по темі Молдова буде наступною, якщо Україна впаде - Бербок про цілі Росії На думку міністерки закордонних справ Німеччини, варто надавати допомогу Україні, аби війна не охопила сусідню країну.

За її словами, це й стало причиною таких інтенсивних дощів, оскільки заблокований циклон був полем високого тиску з північних широт, з північного сходу, що забезпечувало водночас погоду без опадів у Північній Європі, а активні процеси − над Центральною Європою.

Наразі циклон пройшов свою активну фазу.

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Одне з міст Польщі опинилося під водою після пошкодження дамби

15 вересня внаслідок прориву дамби на річці Моравка польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства опинилося під водою.

Міністерство нацоборони Польщі для евакуації населення в місті відправило вертоліт Мі-17.

За даними TVP Info, пошкоджена частина дамби на річці Моравка.

Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії надіслати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в боротьбі з повінню.

Укрзалізниця своєю чергою оновила інформацію про рух потягів через повені. Компанія змінила графік руху міжнародних потягів внаслідок повеней у Чехії, Австрії та Польщі.

Протягом ночі з 14 на 15 вересня ситуація з повенями та підтопленнями на півдні Польщі погіршилася.