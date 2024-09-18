Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.

Обмеження чинні з 18 вересня, йдеться в заяві міністерства закордонних справ США.

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Китай оголосив про чергові санкції проти США - що відомо

«Відповідно до закону про протидію іноземним санкціям Китай ухвалив рішення запровадити обмежувальні заходи проти низки американських компаній», - зазначається в заяві.

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До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera.

Їхнє майно на території Китаю буде заморожене, а китайським компаніям і приватним особам заборонена будь-яка співпраця з ними.

Це не перші санкції проти американських виробників зброї через продаж їхньої продукції Тайваню.

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У травні уряд КНР запровадив обмеження проти 15 корпорацій зі США.

Протистояння Китаю та Тайваню – що відомо

У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Демократична прогресивна партія виграє треті президентські вибори поспіль. Водночас Китай заявив, що результати виборів не "відображають основну громадську думку на острові".

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Пекін стверджує, що "возз'єднання" з Тайванем залишається "неминучим".

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".

Ще у квітні минулого року Тайвань придбав у США до 400 ракет Harpoon через загрозу вторгнення Китаю. Тоді Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів.

У Міноборони США відмовилися коментувати угоду, але заявили, що Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.

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17 липня Китай припинив консультації зі Сполученими Штатами з питань контролю над озброєннями та нерозповсюдження через продовження постачання зброї до Тайваню.