НАТО має рішуче та скординовано діяти у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу, цитує Reuters міністра оборони Румунії Анджел Тилвар під час зустрічі "Бухарестської дев'ятки" (B9).

Румунія стурбована порушенням кордону російськими БпЛА

"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - заявив Тилвар.

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Міністр оборони Румунії вважає, що необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників та якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної й інтегрованої протиракетної оборони.

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - додав Залевський.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.

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1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.