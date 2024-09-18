НАТО має рішуче та скординовано діяти у відповідь на інциденти, в ході яких російські ракети або безпілотники, випущені по Україні, вторгаються в повітряний простір Альянсу, цитує Reuters міністра оборони Румунії Анджел Тилвар під час зустрічі "Бухарестської дев'ятки" (B9).

Румунія стурбована порушенням кордону російськими БпЛА

"Країни "Бухарестської дев'ятки" глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників та ракет у повітряний простір НАТО у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості вздовж східного флангу НАТО", - заявив Тилвар.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністр оборони Румунії вважає, що необхідні рішучі, скоординовані дії на рівні союзників та якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної й інтегрованої протиракетної оборони.

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у жовтні необхідно буде розглянути питання щодо знищення безпілотників, які вторглися у повітряний простір союзників.

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги на €118 млн
Більше по темі

Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги на €118 млн

Це вже 25-й пакет військової допомоги Україні від Фінляндії.

"Ми підтвердили гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях Росії", - додав Залевський.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.

Advertisement

1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня  три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Хроніка війни в Україні. 18 вересня: «План, який може спрацювати» НАТО
Хроніка війни в Україні. 18 вересня: «План, який може спрацювати»
Джон Моретті
12г тому
Хроніка війни в Україні. 17 вересня: «Жодної неможливої речі у плані немає» НАТО
Хроніка війни в Україні. 17 вересня: «Жодної неможливої речі у плані немає»
Джон Моретті
1д тому
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги на €118 млн НАТО
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги на €118 млн
Київ Пост
вер. 13
Румунія засудила удар РФ по цивільному судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією" Росія
Румунія засудила удар РФ по цивільному судну в Чорному морі, назвавши його "безпрецедентною ескалацією"
Київ Пост
вер. 13
Спонсорований контент
" Попередній На польсько-білоруському кордоні зафіксували понад 100 спроб нелегального перетину
Далі » Обмежено придатних до 25 років не будуть мобілізовувати – Стефанчук