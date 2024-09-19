Президент України Володимир Зеленський прибуде до Сполучених Штатів, де виступить на засіданні Ради безпеки ООН і Генасамблеї ООН.

Він також зустрінеться з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом, повідомили Bloomberg і Reuters.

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Зеленський зустрінеться з Камалою Гарріс під час Генеральної Асамблеї ООН

За даними Bloomberg, так Гарріс намагається розширювати власний зовнішньополітичний профіль.

Видання зазначає, що Зеленський також зустрінеться з Байденом у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН, яка відбуватиметься з 24 по 30 вересня.

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Імовірно, під час зустрічей український президент наполягатиме на членстві в НАТО та ЄС, створенні нових економічних і безпекових угод і продовженні постачання сучасного озброєння в межах "Плану перемоги".

Трамп, імовірно, зустрінеться із Зеленським у США

"Імовірно, так", − відповів Трамп на запитання, чи зустрінеться він із Президентом України.

Однак жодних подробиць про зустріч кандидат у президенти США на цьогорічних виборах розкривати не став.

За даними Reuters, світові лідери, які прибували до США останніми місяцями, часто проводили зустрічі з експрезидентом.

Що таке "План перемоги" України

"План перемоги", за словами Зеленського, складається з п'яти пунктів і містить рішення щодо економічної підтримки.

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Як зазначав раніше Президент, "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.

16 вересня пункти плану були виписані на понад 90%, а вже 18 вересня "План перемоги" був повністю готовий.