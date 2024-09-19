У 2025 році Банк розвитку Ради Європи збільшить фінансування в межах проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло", повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Підтримка житлових проєктів України від Банку розвитку Ради Європи − що треба знати

Розширення обсягу фінансування у 2025 році відбуватиметься в межах проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло".

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Це забезпечить житлом тисячі родин, які втратили домівки через руйнування, спричинені збройною агресією.

Цих домовленостей досягнули під час зустрічі віцепрем’єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з головою БРРЄ Карло Монтічеллі.

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Що таке проєкт HOME: Компенсація за знищене житло

Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене росіянами житло в межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло".

Ці кошти стали першим траншем із передбачених двох, що мають бути виділені до кінця 2024 року. Їх спрямували на фінансування житлових сертифікатів, тому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій житло.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України Зокрема, ЄС закликає усі країни зняти обмеження на використання зброї, наданої Україні.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Україна отримає від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро для компенсації громадянам за знищені внаслідок збройної російської агресії домівки.