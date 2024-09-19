У Європарламенті ухвалили резолюцію, згідно із якою західні партнери мають відповідально ставитись до зобов’язань щодо довгострокової та сталої фінансової підтримки України.

За віддали 425 голосів, проти – 131, ще 63 євродепутати утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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У ЄС прийняли нову резолюцію щодо підтримки України - подробиці

Резолюція «Про продовження фінансової та військової підтримки України державами-членами ЄС» передбачає:

збільшення постачання боєприпасів та озброєння

посилення співпраці у сфері протиповітряної оборони

зняття обмежень на використання Україною західних систем озброєнь проти законних військових цілей на території РФ.

«Європарламент закликає держави-члени негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєнь, поставлених в Україну, проти законних військових цілей на території РФ, бо це перешкоджає здатності України повною мірою реалізувати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом і залишає Україну вразливою до нападів на її населення та інфраструктуру», - йдеться у 8 пункті резолюції.

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Документ підтверджує, що Україна як жертва агресії має законне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Депутати зазначили, що військова допомога, надана ЄС, США та партнерами-однодумцями, є «значною, хоча все ще недостатньою».

У документі наголошується, що недостатні поставки боєприпасів і озброєнь та обмеження на їх використання можуть підірвати зусилля, яких було докладено.

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«У зв'язку з цим знову звертаємось до держав-членів із закликом виконати взяте на себе у березні 2023 року зобов'язання поставити Україні один мільйон боєприпасів, прискорити постачання зброї, зокрема сучасних систем протиповітряної оборони та іншої зброї і боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, включаючи ракети «Таурус»», - йдеться в документі.

Усі держави-члени ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо підтримки України у військовому плані, причому не менше, ніж 0,25% свого ВВП щорічно.

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У 16-ому пункті документа міститься заклик до ЄС активізувати зусилля для вирішення жахливого становища примусово депортованих до Росії та усиновлених в Росії дітей, в тому числі шляхом застосування персональних санкцій для відповідальних за такі дії.

Євродепутати закликали до повного ембарго на російський скраплений природний газ та санкцій проти «Газпрому», а також цільових санкцій проти морських суден, які використовуються Росією для обходу обмежень щодо експорту нафти і газу.

Європарламент висловися щодо політики Угорщини проти України

Парламентарі закликали держави-члени активно тиснути на Угорщину, щоб вона припинила блокування Європейського фонду миру, зокрема новостворений Фонд допомоги Україні.

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Угорщину також просять «відкликати указ про скасування державного фінансування притулку для біженців із Західної України та дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист».

Минула резолюція Європарламенту - що відомо

17 липня новообраний склад Європейського парламенту більшістю голосів ухвалив резолюцію про продовження підтримки України.

Резолюція підтверджувала чинність всіх попередніх рішень Європарламенту, що були ухвалені у період з 19 лютого 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, захопила частини Луганської та Донецької областей, та почала агресію проти України, що продовжилася повномасштабною агресією 24 лютого 2022 року.