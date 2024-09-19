Близько півтори тисячі бійців АТО допитали під грифом таємниці слідства у межах нібито незаконної приватизації земельних ділянок.

Раніше допити анонсував директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, повідомило УНН з посиланням на відповідь з бюро.

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Допити щодо незаконної приватизації землі - що відомо

У кримінальному провадженні детективи НАБУ звинувачують військових у начебто незаконній приватизації земельних ділянок у Сумській області.

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За версією бюро, ці землі начебто перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН), проте за відсутності офіційних документів в академії перейшли у власність бійців АТО.

У цій же справі фігурує ексміністр аграрної політики Микола Сольський.

У виданні стверджують, що він як адвокат вісім років тому допоміг бійцям АТО отримати ці земельні ділянки.

Попри те, що терміни слідства цієї справи вже сплили, НАБУ надалі продовжує їх через суд.

Зокрема, детективи планують допитати ще тисячі військових, які отримали ці землі. Проте, чи зробили вони це - невідомо.

"Передчасне і неконтрольоване розголошення відомостей досудового розслідування може не тільки вплинути на його перебіг, завадити повноті та об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й завдати шкоди інтересам потерпілого, підозрюваного та іншим учасникам кримінального провадження. З огляду на зазначене, надання запитуваної інформації наразі не є можливим", - повідомили у НАБУ, коментуючи допит АТОвців.

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Відмовилися повідомити посадовці і те, чи всіх АТОвців збираються допитувати у межах слідства.

Справа Сольського - що варто знати

23 квітня у НАБУ заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

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За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн.

За міністра аграрної політики та продовольства України внесли заставу в розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча у четвер, 25 квітня, підозрюваний подав у відставку.

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29 квітня Слідчі судді Вищого антикорупційного суду заарештували ще трьох підозрюваних у справі про заволодіння землею в Сумській області площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробу заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики.

Водночас слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до заступника ексміністра Маркіяна Дмитрасевича у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

21 травня ВАКС залишив під вартою заступника ексміністра аграрної політики, який разом із іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею в Сумській області.